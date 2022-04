Sucesso nos cinemas, 'Eduardo e Mônica' chega às plataformas digitais

Gabriel Leone e Alice Braga protagonizam o longa nacional (foto: Janine Moraes/Divulgação)

Em cartaz há 13 semanas nos cinemas brasileiros, longa do brasiliense René Sampaio recebeu prêmios internacionais e abrirá renomado festival de Cinema da França no mês que vemPrimeiro grande lançamento de cinema neste ano,

“Eduardo e Mônica”, longa do brasiliense René Sampaio, estará disponível, a partir desta quinta-feira (21/4), nas principais plataformas digitais por TVOD (Oi Play, Now e Vivo Play) e poderá ser alugado no Looke, PingPlay, Apple TV+, iTunes e Google Play. Já na SKY, o filme chega em 28 de abril. Na primeira semana de maio, a comédia romântica, em cartaz há 13 semanas nos cinemas brasileiros, abrirá a 24ª edição do Rencontres du Cinéma Sud-américain, em Marselha, na França.





Inspirada na canção homônima de Renato Russo, a comédia romântica é produzida por Bianca de Felippes e estrelada por Gabriel Leone e Alice Braga. O longa estreou no dia 20 de janeiro no Brasil. Antes, já havia percorrido diversos festivais internacionais, entre eles, o de Miami (EUA) e o de Edmonton (Canadá), onde conquistou o prêmio de Melhor Filme. Em Miami, chegou a ficar em cartaz por quatro semanas e voltou a ser exibido a pedido do público via redes sociais. A carreira internacional inclui ainda outros países, como Portugal, onde permaneceu por três semanas em circuito comercial.





A adaptação da canção de sucesso da Legião Urbana aprofunda os conflitos da história do casal que precisa superar as muitas diferenças para viver um grande amor na Brasília dos anos 1980. E é na capital federal que o filme se passa, na cidade que também é personagem na música de Renato Russo e terra natal do diretor René Sampaio. Não por acaso, o lançamento nas plataformas digitais acontece no dia em que Brasília completará seus 62 anos.