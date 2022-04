Horóscopo do dia (20/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Juno em Peixes

Juno entra no signo de Peixes. Nosso senso de compromisso e devoção passa para algo mais espiritual, transcendente e universal. Compromisso para com a transformação de nossas questões emocionais subconscientes e também as do coletivo. Qualquer compromisso e parceria demandam mais empatia, amor desprendido e caridade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você deve agora ter maior senso de compromisso para com seu lado espiritual, devocional e transcendental. Seu nível de parceria com o lado invisível aumenta consideravelmente agora. Também seu engajamento em processos terapêuticos tende ter mais resultados. Casamentos e parcerias já estabelecidos passam por uma reciclagem e demandam mais amor desapegado.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu senso de devoção e compromisso para com as questões coletivas aumenta muitíssimo neste período. Estará mais engajado com grupos, amizades e causas. Você tende a doar um pouco mais do seu amor em prol de causas nobres, nas amizades e pelo bem maior. Casamentos e parcerias pedem um tom de originalidade e desprendimento.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz grande senso de compromisso e devoção ao trabalho e carreira. Estará mais entregue a cumprir seus deveres com amor e seriedade. Papel de mãe e/ou esposa em alta e feito com entrega desprendida. Possibilidade de maior compromisso para com uma profissão, ofício, papel materno/paterno ou compromisso significativo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Será preciso agora um maior comprometimento e devoção para com sua fé na vida e em si mesmo. Acredite em suas possibilidades e num futuro melhor. Compromisso para com seus princípios, sua fé e visões de mundo. Fidelidade quanto ao próprio eixo ético. Possibilidade de expansão nas relações, casamento e romance.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As suas parcerias e seu senso de devoção e comprometimento passam por uma reciclagem. Você deverá analisar tudo aquilo que funciona ou não nas relações. Senso de comprometimento com as mudanças e reciclagem emocional. Necessidade de transcender emoções tais como ciúmes, inveja e afins, transformando sua forma de amar em algo nutritivo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe traz energia de mais devoção e compromisso nas relações e parcerias. Momento propício para casamentos ou trazer mais seriedade para a relação. Mas tudo isso deve vir acompanhado de um senso de não controle, de amor incondicional e fluidez. Aprender a se colocar junto do outro, de igual para igual.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você deve agora estar mais comprometido com sua vida material e seu funcionamento. Execução de tarefas com primor, de bastidores e com dedicação. Estar mais engajado com seu trabalho e aqueles que trabalham junto de você será benéfico. Compromisso com deixar a vida material mais bem organizada, mas sem perder a sensibilidade e amor.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este momento lhe traz mais engajamento para consigo mesmo, sua expressão e aquilo que é essencial. Estará mais aberto a expressar seu lado criativo, assim como aquele que é parceiro e auxilia. A rainha do Olimpo toma o centro do palco, lhe enfatizando a vaidade e beleza. Estará mais aberto a estar junto do parceiro, mas sem perder a si mesmo no processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu senso de compromisso para com o lar, família e/ou vida pessoal é muitíssimo aumentado neste período. Estará bem mais focado nas questões de ordem pessoal, em deixar seu lar um local belo e adequado para se viver. Deve também estar mais engajado no entendimento e transformação das emoções pessoais e de questões do passado.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este momento lhe traz maior engajamento intelectual e social. Busque se comprometer mais com seus estudos e focando naquilo que é o mais importante. Também maior engajamento em fazer escolhas e realmente agir neste sentido. Mente intuitiva amplificada. Busque também comunicar um pouco mais de sua sensibilidade. Casamentos e parcerias pedem leveza, flexibilidade e bom humor.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Será preciso agora estar mais fiel aos seus valores pessoais. Busque valorizar aquilo que possui, seus talentos, bens e prazeres na vida. Casamentos e parcerias tendem a se fortalecer, em especial um nutrindo o outro com afeto e bem estar. O compromisso com valores mais espirituais e amplos se faz intenso também. Regeneração conjunta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Juno entra no seu signo (solar ou ascendente). A rainha do Olimpo lhe traz muito mais engajamento, comprometimento e amor por si mesmo. Será um ótimo parceiro, mas sem abrir mão do seu lado individual. Seu senso de vaidade e estética também fica mais agudo. Lembre-se de estar comprometido com sua sensibilidade e ação pessoal agora.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta