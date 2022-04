Horóscopo do dia (19/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol em Touro

O Sol entra em Touro. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nosso senso de valor próprio, prazer, conforto, satisfação e segurança material. Busque clareza na definição do que são seus valores. Brilho que vem através da capacidade de se bancar, nutrir e gerar valor. Necessidade de consciência através do realismo, pragmatismo, prazer e vivências materiais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de sua vida material, finanças, bens e segurança material. Tudo aquilo que lhe traz prazer e comunhão com a esfera material está beneficiado. Excelente momento para brilhar no setor financeiro e também aproveitar mais os prazeres da vida. Clareza quanto às posses, recursos e talentos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Feliz aniversário! O Sol retorna para a posição de seu nascimento, lhe trazendo grande consciência de si mesmo. Um novo ciclo se inicia e lhe pede que seja autêntico nas suas qualidades de valor próprio, prazer, materialidade, estabilidade, paciência, etc. Seu brilho será claro através de seus talentos, sistemas de valores e na maneira como se posiciona.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de sua espiritualidade, emoções subconscientes e realidades psicológicas. Este é o mês que precede seu aniversário, portanto um mês de limpeza dos velhos padrões para que um novo ciclo possa se iniciar em breve. Olhe com realismo para suas emoções e tenha mais paciência com suas questões subjetivas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de suas relações de amizade, grupos e causas que abraça. Você é relembrado que não é um ser isolado, mas parte de um todo. Brilhará ao agregar valor em tais contextos, à sua maneira. Amizades valorosas e sólidas lhe farão bem. Consciência que brilha ao fazer algo inovador e de valor para si mesmo e por todos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de sua carreira, autoridade, seu dharma e destino no mundo. O Sol, seu regente, lhe traz uma vibração mais terrena e lhe impele a trabalhar com afinco e persistência. Momento muito propício a ter mais visibilidade profissional. Assuma mais as rédeas de sua vida e assuma mais sua autoridade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de seus princípios, senso ético, crenças, fé e possibilidades de expansão. Você tende a ter solidez neste terreno e agora isto fica ainda mais claro. Ótimo período para expandir e se arriscar, mas sem perder a praticidade. Sua fé é muito reforçada neste período, lhe fortalecendo para buscar novas possibilidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de suas emoções profundas. Enxergará com mais clareza aquilo que se passa por debaixo da superfície. Lembre-se de usar da calma e centramento taurinos para não ficar reativo. Suas necessidades afetivas e/ou sexuais também se fazem mais claras e pedem vivência. Consciência das transformações benéficas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência das relações, do amor, parcerias e vida social em sua vida. Você é relembrado da necessidade de se relacionar e não se isolar. Busque vivenciar cada momento de prazer com o outro com consciência. Enxergue o que tem de valor nas parcerias. Consciência das individualidades e de seu valor dentro das relações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência do funcionamento da vida material. Estará brilhando no serviço, trabalho e em demonstrar seu valor neste terreno. Ser útil e fazer algo de valor lhe trarão vitalidade e renovação. Também consciência do mundo físico e do próprio corpo. Momento de clareza quanto a afazeres, saúde e andamento da vida material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de si mesmo e de sua expressão. Este é um dos períodos mais criativos para você durante o ano. Busque deixar a espontaneidade se expressar, busque arte, criatividade, romance, coragem e afirmação de si mesmo. Momento para se colocar no centro do palco e direcionar sua vida de acordo com sua consciência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de sua vida particular, emocional e familiar. Este é um excelente período para olhar para dentro e resolver o que for preciso. Terá clareza e pragmatismo para se lidar com o campo emocional. Busque aquilo que realmente lhe nutre e ampara. Clareza quanto a questões do passado, emocionais e pessoais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os próximos 30 dias lhe marcam a consciência de suas ideias e comunicação. Terá clareza intelectual, portanto é um excelente período para estudar e buscar novas ideias. Também será autêntico na sua comunicação. Busque respaldo prático para tudo isso. Clareza para enxergar o seu entorno e as pessoas à sua volta tal qual são.

