Horóscopo do dia (17/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Racionalidade e amor unidos

O sextil de Vênus em Peixes com Mercúrio e Urano em Touro nos traz harmonia nas comunicações. A Lua em Escorpião também é bem aspectada, nos trazendo capacidade de troca afetiva com equilíbrio e harmonia. Mesmo nas questões difíceis, há um senso de racionalidade e amor unidos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Você está fortemente conectado ao seu senso de valor próprio e ideias, todavia também é tocado por um profundo senso de amor e sensibilidade. Inspiração divina para se comunicar, equilibrando sua visão e as dos outros. Estará mais apto a colher os outros, mas sem perder seu senso de valor próprio. Verbalize suas intuições.O dia de hoje lhe traz equilíbrio entre comunicar suas ideias e manter a paz, amor e coesão nos grupos e relações. Terá uma boa capacidade de ponderar as ideias, opiniões e sentimentos alheios e próprios. Relações de amizade, inovadoras e com grupos lhe facilitam o entendimento de si mesmo e daquilo que precisa ser mudado em si mesmo.Sua intuição está fortíssima, assim como sua visão ampliada e mais espiritual. Você estará hoje mais amoroso, desprendido e caridoso. Busque demonstrar esse amor no mundo fazendo o melhor ao seu alcance. Suas palavras serão bem canalizadas e podem ser um bálsamo para os necessitados. Momentos de introspecção e solitude também serão benéficos.O seu comunicar está fortalecido e conectado aos seus princípios, crenças e visões de mundo. Sua fé será forte e amorosa, assim como conectada com grupos, amizades e coletividade. Estará inspirando a muitos pelo seu exemplo. Busque doar um pouco mais de si mesmo e inovar. Você está hoje mais confiante em si mesmo e em seu potencial.Sua comunicação profissional e também de sua autoridade e limites se faz forte neste momento. Todavia, há também uma forte sensibilidade que se une a este aspecto, lhe trazendo empatia, acolhimento e sensibilidade. As questões familiares serão beneficiadas por este olhar que é tanto objetivo quanto amoroso.Você está mais disposto a verbalizar seus princípios e crenças. Todavia, há também um forte senso de diplomacia e empatia atuando em conjunto. Busque mostrar um pouco mais de sua visão de mundo e ponto de vista aos outros, mas sem ser impositivo. Sua fala será um tanto intuitiva, empática e acolhedora, mas sem perder o essencial de vista.O senso de amor lhe leva a ser útil e fazer algo de bom pelos outros. Estará conectando as tarefas materiais e o campo afetivo/emocional com intensidade. A comunicação de seu amor pode se dar muito agora através de ações práticas. A comunicação dos próprios sentimentos passa pelo crivo do pragmatismo, auxiliando a filtrar o que for preciso.Você estará hoje bem mais disposto a interagir e comunicar com os outros, em especial no tocante à sua visão subjetiva e percepções profundas, Também seu lado divertido e alegre tende a se soltar um pouco mais. A fidelidade à própria essência também transparece nas relações, mas de maneira bem harmônica. Equilíbrio na comunicação.Um forte senso de amor e união lhe facilita o cumprimento amoroso das tarefas cotidianas, assim como ser de utilidade para as pessoas. A conexão com o lado espiritual da vida está alto e lhe impele a realizar seu serviço com amor, valor e resultados. Auxílio no campo familiar facilitado. Comunicação familiar com senso crítico, mas também com entrega e amor.O dia de hoje lhe facilita a comunicação amorosa e diplomática, mas sem que deixe de ser você mesmo. Estará empático, mas também firme e centrado. Suas emoções serão um combustível para que consiga estar por inteiro nas interações e relações. Comunique aquilo que tem de valor e busque empatia e sensibilidade para com todos.O dia de hoje lhe incita a trazer mais comunicação e interatividade para o plano pessoal e/ou familiar. Estará mais amoroso e disposto a partilhar o que tem de valor e de melhor nestes contextos. Seu senso de amor será um combustível que lhe levará a se abrir e acolher mais. Busque escutar as necessidades emocionais e pessoais em primeiro lugar.Você está bem mais conectado ao senso de valor próprio e disposto a comunicar isto com clareza. Todo o amor que tem para doar se expressa em ideias valorosas, palavras de consolo, nutrição e amparo. Sua fé está fortalecida e lhe leva a agir no momento presente. Maior interatividade com aqueles à sua volta, doando o que há de melhor em si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta