Horóscopo do dia (14/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lilith em Câncer

Lilith, a lua negra, entra no signo de Câncer. Aqui somos chamados a encarar de frente nossas frustrações pessoais, emocionais e/ou familiares. Tudo aquilo que não foi vivido em termos de desejos de vida pessoal, relações próximas ou questões do passado tende a vir à tona para que haja cura. Forte magnetismo para assumir o que é importante e deve ser vivido no campo íntimo. Busque escutar o que diz sua sensibilidade, mesmo quando desafiador.

Este período lhe traz forte motivação a nível pessoal. Desejos e emoções não vivenciadas tendem a emergir. Busque encarar de frente suas frustrações emocionais, pessoais e familiares, sabendo que tem uma forte energia que lhe propicia a cura. Mas deve aprender com a vulnerabilidade e sensibilidade antes de tudo.Este período lhe traz à tona questões não trabalhadas no campo mental. Questões não verbalizadas tendem a vir à tona, em especial aquilo que sente e não comunicou. Questões com irmãos, parentes ou vizinhos também precisam ser trabalhadas. Evite os excessos mentais, buscando estados mais meditativos; encare os pensamentos como um rio fluindo.Este período lhe faz enxergar frustrações ligadas ao campo material e financeiro, mas, ao mesmo tempo, lhe propicia um forte magnetismo para que hajam ganhos grandes. Busque entender onde dependei muito dos outros, especialmente família, buscando mais seu senso de valor próprio. Cuidado com excessos alimentares ou de gastos impulsivos. Magnetismo para se valorizar e lucrar.Lilith entra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede que encare com honestidade suas próprias sombras e questões emocionais não resolvidas. Não ignore o que sentir, mas também não use isto de maneira inconsequente. Seu magnetismo e poder pessoal são muitíssimo aumentados agora. Use desta força emocional para se firmar na sua individualidade e agir.Este período lhe pede que encare com honestidade suas questões emocionais subconscientes. Frustrações antigas, em especial ligadas à família e figuras femininas, podem emergir e lhe pedem transcendência. Suas habilidades artísticas, espirituais e/ou emocionais estão muito ativas agora. Se permita agora mais fluidez, meditação e análise psíquica.Este período lhe traz a necessidade de transformar algumas emoções, em especial no que tange amizades, grupos e movimentos coletivos. Se ficou misturado em excesso em algumas relações, agora será o momento de aprender a colocar limites justos. Se não expressou seus sentimentos, hora de se abrir mais para a sensibilidade. Busque um olhar mais amoroso para com o coletivo.Este período lhe traz grandes possibilidades de realização profissional. Mas antes pode ser que tenha de encarar o que lhe oprime neste sentido. Frustrações com trabalho, chefes e figuras de autoridade devem ser encarados. Tudo isso pode lhe propiciar justamente a força emocional que precisa agora para buscar mais independência e realização material.Este período lhe pede que encare com honestidade sua fé, planos futuros e possibilidades não vividas. Algumas frustrações quanto a determinados planos e possibilidades podem ser o estímulo para que busque novos horizontes ainda melhores. Use de seu instinto para com questões religiosas e dogmas. Também deve fortalecer a fé, muito pela entrega e pelo amor maternal divino.Este período lhe pede que encare de frente suas questões e complexos emocionais mais profundos. Busque entender melhor seus traumas. Também lhe pede que encare a falta ou excesso no uso da energia sexual e a reajuste. Questões de heranças e bens compartilhados podem vir à tona para serem resolvidas. Faça as pazes com seu lado sombra.Este período lhe pede que encare de frente frustrações ligadas ao casamento, parcerias e/ou vida social. Se evitou contato emocional, agora será o momento de se abrir mais e esclarecer as coisas. Se dependeu demais dos outros, pode agora buscar mais autonomia. Revisão de contratos e parcerias. Esteja aberto a escutar mais o que o outro tem a lhe dizer.Este período lhe pede que encare o mundo material e suas demandas de frente. Questões no trabalho, rotina ou com colegas podem vir à tona e pedem resolução. Também a saúde deve ser muito bem cuidada para que não se frustre por não ter cuidado do corpo físico. Forte potencial para trabalhar e ser útil, em especial ao se usar a sensibilidade.Este período lhe traz necessidade de encarar onde não assumiu seu poder pessoal e brilho. Será preciso ser mais corajoso, espontâneo e direto agora. Se não vivenciou romances ou não se permitiu aventurar na vida, busque entender os motivos e siga em frente. A necessidade de gerar algo novo ou ter filhos também deve ser trabalhada e curada pela sua sensibilidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta