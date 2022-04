Horóscopo do dia (12/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Espiritualidade

Ocorre hoje o aspecto exato da conjunção de Júpiter e Netuno em Peixes. Ambos os regentes do signo de Peixes fortalecem muito a vibração do signo: espiritualidade, transcendência, criatividade, imaginação, compaixão e amor universal. Essa é uma rara conjunção no signo de Peixes, que ocorre a cada 166 anos. Estamos entrando em um período de renovação com nossa interação com o lado espiritual e psíquico.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este é um período muito forte que expande sua conexão com o lado espiritual da vida. Sua fé será intensa e sua percepção do sutil aguçada. Questões psicológicas e subconscientes tendem a se expressar com mais intensidade, mas num sentido de cura, libertação e transcendência. Sua fé tende a se renovar neste período. Cuidado com atitudes escapistas. Tenha em mente que deve buscar essa expansão de maneiras saudáveis.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe traz grande conexão com o coletivo. Estará bem mais atento aos movimentos globais, questões ecológicas, participação em grupos e amizades. Tudo isso com um tom muito afetivo e espiritual. Necessidade de se utilizar a sensibilidade para auxiliar a muitos. Contatos com pessoas ligadas ao espiritual podem ocorrer. Também expansão através de tecnologia e ideias inovadoras.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz grande sensibilidade que deve ser canalizada em obras e realizações no mundo. Enxergará propósitos maiores ou terá insights poderosos quanto à carreira, tarefas e responsabilidades. Forte magnetismo para mudar seus caminhos materiais e rumo na profissão ou como pai, mãe ou autoridade no geral. Entrega profunda a propósitos maiores.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe mobiliza muitíssimo sua fé e possibilidades expansivas. Estará enxergando o quadro maior das coisas e disposto a entender as significações profundas dos acontecimentos. Entrega ao fluxo da vida. Viagens, estudos superiores e aventuras podem ser benéficos, contanto se permita o fluir natural. Sua fé será um tanto mística e será capaz de desconstruir velhas crenças com facilidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz grande conexão com seu subconsciente. Estará limpando velhas emoções com facilidade. As mudanças aqui tendem a ser benéficas, mesmo quando não conseguir enxergar o motivo no momento. Sua energia sexual estará intensa, mas também precisará de um encontro de almas, algo que tenha afetividade real. Transcendência daquilo que já não é mais compatível com sua essência.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período será muito significativo na vivência dos relacionamentos e parcerias. Há intensas forças que lhe motivam a expressar sua sensibilidade para o outro. Também terá de lidar com a sensibilidade alheia, auxiliando em seus processos. O amor aqui deve ser universal e desprendido. Terá mais clareza quanto à natureza das relações e como agir.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz profundas energias que devem ser canalizadas em algo útil e proveitoso. Sua espiritualidade será forte, mas carecerá de respaldo prático, obras, rituais e resultados. Sua energia para trabalhar será alta, mas deve transcender pormenores irrelevantes. Sua saúde será muito beneficiada por práticas energéticas e espirituais agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz intensas energias para que vibre e seja fiel à própria essência. Está mais no comando da própria vida, mas nem tudo está sob o seu controle; será preciso confiar no fluxo da vida e no direcionamento do seu eu superior. Terá maior disponibilidade para se aventurar, ser criativo, viver o amor e expressar mais seu lado lúdico e espontâneo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe desperta profundamente a necessidade de acolhimento, vivência do lar, afetividade, busca por sonhos e intimidade. Seu lar será um ponto de refazimento e também de vivência da própria espiritualidade. Busque ter mais foco na sua vida íntima, menos exteriorizado. Limpeza de padrões velhos, questões familiares e fortalecimento das raízes.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe aumenta muitíssimo as faculdades intelectuais e intuitivas. Sua mente está agora mais aberta para padrões superiores de raciocínio. Sua comunicação também tende a ser mais transcendente e espiritual. A necessidade de auxiliar àquelas em seu entorno será grande. Capacidades mediúnicas e/ou psíquicas mais afloradas. Dissolução de velhas ideias.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz energias espirituais e psíquicas aplicadas no plano material. Seu magnetismo para criar, nutrir e gerar valor está altíssimo, num dos momentos mais propícios para você cocriar sua vida material. Terá valores mais espirituais e expansivos. Regeneração através de práticas meditativas e energéticas. Transformação na relação com bens materiais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período é especialmente intenso para você. Ambos os seus regentes se encontram no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo grande transcendência, conexão com a espiritualidade e o todo. Mas também grande conexão para consigo mesmo e sua essência. Forte poder magnético e de fé para canalizar e criar sua vida conforme seus próprios desejos e desígnios. Fluidez emocional e universal.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta