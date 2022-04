Sabotage: lançamento de novo EP traz demos originais do rapper

Foram usadas as versões originais dos arquivos das músicas (foto: Divulgação) Demos do rapper Sabotage, assassinado em 2003 na zona sul de São Paulo, ganharam novas versões em Original demo (2002), lançado nesta sexta-feira (8/4). O novo EP resgata demos originais do rapper, que este mês completaria 49 anos.

Foram usadas as versões originais dos arquivos das músicas País da fome, Canão foi tão bom, Mosquito e Quem viver verá, que estavam sendo produzidos em 2003 e foram interrompidos pelo assassinato do músico.

A obra é uma viagem no tempo que convida os admiradores e fãs do rapper a relembrar o estilo de Sabotage. As demos receberam um tratamento que manteve os áudios de forma crua e fiel ao da época.

Morte do Rapper

Quatro tiros colocaram fim à carreira de Mauro Mateus dos Santos, 29 anos, conhecido pelo nome artístico Sabotage. Ele foi assassinado no dia 24 de janeiro de 2003, após deixar sua esposa, Maria Dalva da Rocha Viana, no trabalho. O crime aconteceu por volta das 5h30, no bairro da saúde, zona sul de São Paulo, região onde o rapper morava. O corpo de Sabotage foi enterrado no dia 25 de janeiro, no Cemitério Campo Grande.