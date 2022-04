Horóscopo do dia (08/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Câncer

A Lua entra em seu signo de regência natural, Câncer. A vibração do dia ganha tons mais emotivos, familiares e subjetivos. Amor pelo que é gregário, pela intimidade, lar e emoções pessoais. Busca por raízes e ancestralidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe facilita vivenciar o familiar com mais fluidez. Estará mais disposto a ser útil e acolher. Também sua necessidade de troca emocional profunda se expressa, trazendo à tona uma maior sensibilidade. Amor pelo que é familiar e pelas raízes. Busque expressar sua sensibilidade e senso de maternidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente ganha tons mais subjetivos e amorosos com a Lua em Câncer. Sua necessidade de se expressar emocionalmente está alta. Enxergará o amor à sua volta e deve distribuí-lo também generosamente. Subjetividade na relação com irmãos, parentes e vizinhos. Permita que sua intuição flua e deixe as ideias chegarem.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua disposição está mais caseira, amorosa e introspectiva. A Lua lhe traz segurança naquilo que lhe é familiar e traz segurança; há um aumento no prazer de se estar no próprio lar e rodeado de pessoas que ama, assim como de objetos e lugares familiares. Necessidade emocional de nutrir, sentir prazer e cuidar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, entra em seu signo (solar ou ascendente), lhe aumentando muito suas naturais qualidades emocionais. Estará mais seguro de quem é e do que sente. Também está valorizando mais suas próprias ideias e está se comprometendo a ser mais autêntico e fiel a si mesmo. Se permita expressar seu amor e sensibilidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede uma visão mais caridosa, desapegada e amorosa. Busque se conectar com seu senso de espiritualidade com sensibilidade. Questões ligadas à família, figura materna, lar e passado são recicladas e pedem transcendência. Se permita ter segurança na fluidez da vida, na fé mística e devotiva e no uso do magnetismo e entendimento psíquico.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar lhe traz maior conexão afetiva com amizades, grupos e causas coletivas. Estará mais receptivo e acolhedor neste sentido. Busque acolher a quem precisar, usando de sua sensibilidade e intuição. Senso de segurança emocional em fazer parte de clubes, grupos e associações. Senso de família mais universal e desapegado.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua sensibilidade reforça suas raízes em sua carreira, no seu propósito na vida. Seu trabalho deve refletir aquilo que você ama e que lhe toca o coração. O comprometimento com seu senso de valor próprio e de realização será um apoio neste processo. Popularidade profissional. Busque usar sua sensibilidade aliada à autoridade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu comprometimento com sua sensibilidade e visão profunda de vida estão em alta. Isso flui muito bem com relações que comungam de seus ideias e estão dispostas a lhe auxiliar neste processo. Suas emoções criam raízes na fé e na expansão, trazendo segurança para seguir em frente. Fé e amor unidos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções profundas e percepção espiritual estão mais firmes e lhe trazem mais segurança emocional. Tudo isso lhe será benéfico para que expresse um pouco mais de seu amor e doação no plano do trabalho, serviço e daquilo que pode fazer pelos seus semelhantes. Reciclagem emocional. Vivência da sexualidade trazendo segurança e troca afetiva.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções lhe conectam muito ao outro, às parcerias e ao amor. Seu senso de comprometimento com as pessoas está alto e lhe pede conexão verdadeira. O amor será um ideal, algo que deve ter significado e lhe auxiliar a expandir. Amorosidade social e humanitária. Esteja aberto e receptivo ao outro, mas sem perder seu senso de individualidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções lhe pedem cuidados práticos, amor que possua expressão real, aqui e agora. Seu senso de comprometimento e devoção estão em alta. Busque refletir sua sensibilidade nos cuidados com seu corpo e saúde também. Excelente para cozinhar, limpar e organizar. Sensibilidade que leva à ação prática.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A segurança em si mesmo é enfatizada pela Lua, que lhe pede autocuidado, não somente doar tudo ao outro. Comprometimento com uma visão conjunta e real. Seu magnetismo se expressa intensamente, em especial por sua capacidade de cuidar, nutrir e amar. Lembre-se de se nutrir de diversão, autocuidado, romance, arte e aquilo que lhe toque o coração.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta