Horóscopo do dia (07/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Comunicação madura, sábia e assertiva

O sextil de Saturno em Aquário com Mercúrio em Áries nos traz realismo e maturação para nos comunicar. A impulsividade na fala ganha ponderação e foco. A conjunção de Mercúrio com Pallas mostra grande senso de sabedoria, ponderação e justiça, mas sem perder o ponto d vista pessoal.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande propriedade para comunicar a si mesmo com maturidade e firmeza. Há grande sabedoria em ser exatamente quem você é e seu exemplo pode ser útil para muitos. Ponderação de limites que devem ser estabelecidos nas relações de grupos e amizades, mas de maneira harmônica. Deixe seu ponto de vista claro e objetivo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz grande sabedoria vinda do seu psiquismo, subconsciente e/ou espiritualidade. Essa sabedoria lhe facilita no direcionamento das questões materiais. Em especial na carreira e autoridade, busque meditação e receptividade para entender os melhores caminhos a se seguir. Honestidade no campo profissional com equilíbrio.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe propicia honestidade quanto à comunicação com amigos, grupos ou virtualmente. Estará bem fiel aos seus princípios e visões de mundo. Busque se comunicar com ponderação, equilíbrio e justiça, mas sem perder de vista quem você é. Seriedade de princípios; esteja firme em seu eixo ético e comunique o que perceber ser útil e proveitoso.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz conexão com a sabedoria de ser quem você é, em especial na projeção no mundo, carreira, autoridade, maternidade ou paternidade. Você está conectado ao seu senso de autoridade emocional e isto facilita a comunicação no mundo lá fora. Também um olhar mais sério para questões emocionais lhe facilitam escolher caminhos no mundo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz a possibilidade de amadurecimento nas relações, parcerias e no amor. Terá capacidade de ventilar possibilidades futuras e estabelecer limites justos com ponderação e sabedoria. Busque entender seus princípios e tenha diálogo aberto para com o outro, mesmo perante a rigidez ou teimosia. Flexibilidade com sabedoria para dialogar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz grande sabedoria e entendimento de realidades emocionais mais profundas. Isto lhe permite enxergar rigidez ou dureza na execução de tarefas, rotinas, trabalho ou saúde. Busque entender sua sabedoria instintiva para fazer as mudanças necessárias, saindo de métodos e ideias rígidas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz capacidade de comunicar com o outro sabiamente, mas tendo por base a autoridade de ser quem você é e se basear em seu próprio poder pessoal e limites. Terá ponderação e diplomacia, mas também saberá colocar limites e ser fiel primeiro a si mesmo. Estar aberto ao diálogo será fundamental e essa ponderação lhe será benéfica.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe facilita organização tanto material quanto emocional. O comprometimento com suas emoções e sonhos pessoais lhe leva à ação, trabalho e assertividade no campo material. Trazer inovações de técnicas e métodos para o nível pessoal será benéfico. Entendimento crítico e frio de emoções difíceis e questões familiares também.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz conexão sábia para com sua própria essência e capacidade de verbalizar isso com maturidade. Expresse quem você é com sabedoria, maturidade e sem reatividade. Expressão diversa de si mesmo, mas também madura e prática. Mesmo perante a rigidez das pessoas, você terá jovialidade e capacidade de rir e se adaptar quando preciso.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe desperta os sonhos pessoais com sabedoria, lhe facilitando a concretização e ações materiais. Mobilize suas forças emocionais para inovar e concretizar seus ganhos materiais. Questões materiais e familiares são processadas e facilitadas. Seja a pessoa diligente que você é, mas alie a isto a inteligência e sensibilidade dos seus sentimentos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz capacidade de verbalizar sua autoridade com sabedoria, assertividade e justiça. Esteja atento aos seus limites e experiência, usando destas qualidades para comunicar o que for preciso e fazer escolhas justas. Limites nas relações à sua volta com comunicação madura. Repensar com flexibilidade a própria rigidez também será benéfico.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz a capacidade de gerir, comunicar e modificar valores e finanças a partir do compromisso com suas questões subconscientes, emocionais e/ou espirituais. Esteja atento à necessidade de se reconciliar com o seu todo e com suas emoções, já que isso lhe facilitará as mudanças positivas no campo material e financeiro.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta