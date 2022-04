Veja a lista do vencedores nas principais categorias do Grammy 2022

Jon Batiste foi o grande vencedor da noite (foto: VALERIE MACON / AFP)

A 64º edição do Grammy teve o jazzista Jon Batiste como grande vencedor, com cinco gramofones na cerimônia que aconteceu na MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.We Are - Jon Batiste"Leave The Door Open" - Silk Sonic"Leave The Door Open" - Silk SonicBruno Mars, Anderson Paak, Christopher Brody Brown e Dernst Emile IIOlivia RodrigoMedicine At Midnight - Foo FightersSour - Olivia RodrigoCall Me If You Get Lost - Tyler, The CreatorBeauty In The Silence - Soldiers of Jah ArmyEl último tour del mundo - Bad BunnyLove For Sale - Tony Bennet e Lady GagaMother Nature - Angelique Kidjo"Freedom" - Jon BatisteOlivia Rodrigo - "drivers license"Doja Cat e SZA - "Kiss Me More"