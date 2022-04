Horóscopo do dia (04/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Marte conjunção Saturno

A conjunção de Marte e Saturno nos pede amadurecimento e lapidação de nosso senso de ação e individualidade. Essa conjunção se dá em Aquário, nos lembrando que devemos ousar, mas, mesmo para isso é preciso planejamento, bases sólidas e maturidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra com Saturno. Você é chamado agora a lapidar suas próprias arestas e amadurecer. Sua motivação para inovar e ousar está alta, mas deve pensar nas questões práticas envolvidas. Se sua atuação em grupos for tolhida de alguma forma, reflita em como pode fazer diferente e com mais maturidade. Compromisso de ação social em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe pede que amadureça mais sua ação individual no campo da carreira. Será preciso amadurecer e agir mais por conta própria ou de maneiras alternativas. Também é chamado a assumir mais o comando da própria vida e ousar fazer o que deve ser feito em prol de sua autonomia. Ações profissionais que demandam uso da experiência.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está pensando grande em relação ao futuro e tudo aquilo que vislumbra. Todavia, será preciso levar em conta uma visão mais realista agora. Busque planejar tendo os pés no chão, mas sem perder seu lado ousado de vista. A fé aqui pede obras e ações realizadoras. Não fique parado, busque dar os passos necessários para alcançar seus objetivos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz a necessidade de se comprometer com as mudanças profundas, emocionais e afetivas do momento. Tudo isso deve ser feito com maturidade e lapidação dos excessos emocionais. Também deve aprender a estabelecer limites justos no quanto permite o outro na sua intimidade. Agir em prol da limpeza de questões e complexos emocionais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As relações e parcerias pedem agora amadurecimento e individualidade. Saiba respeitar os limites dos outros tanto quanto os seus próprios. Há um amadurecimento de ação conjunta que pode trazer bons resultados e frutificar. Também será preciso agir com mais frieza, justiça e realismo para resolver conflitos ou disputas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você tem agido intensamente na sua rotina, tarefas e em prol de sua saúde. Este momento lhe pede uma lapidação de arestas nessa linha de ação. Você deve saber os limites de seu trabalho e do seu corpo, não excedendo nem exagerando. Ações inovadoras na rotina podem ser benéficas, contanto sejam realistas. Ação madura e inovadora no trabalho e saúde.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um momento que lhe pede que amadureça seu senso de poder pessoal e expressão. Sentirá muito mais ímpeto de ser líder e autônomo; todavia, isso deve vir junto de um senso de comprometimento e realismo. Saiba lapidar as arestas de sua expressão para veicular o melhor de si mesmo e de sua individualidade. Limites nas relações com crianças.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, se encontra com Saturno. Você é chamado agora a lapidar suas próprias arestas e amadurecer, em especial no campo emocional, familiar e pessoal. O reconhecimento de que deve superar as próprias carências e crescer será importante. Também deve lapidar as arestas dos impulsos e reatividades. Crescimento e amadurecimento na vida pessoal.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período tem lhe aumentado o ímpeto da comunicação audaciosa. Todavia, também lhe pede amadurecimento neste sentido. Saiba usar sua fala e comunicação da maneira e na hora certa. Estudos estão em alta, mas pedem refinamento. Busque também agir e escolher com audácia, mas sem perder o realismo e objetividade de vista.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, se encontra com Marte no seu setor material e financeiro. Momento propício para agir em prol dos ganhos materiais. Utilize de sua natural capacidade de ser realista, mas também com ímpeto e audácia na justa medida. Cuidado com gastos desnecessários. Amadurecimento da ação em prol da abundância.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Marte e Saturno no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede amadurecimento pessoal. Deve lapidar as arestas da própria ação e individualidade, reconhecendo seus limites. Saiba a hora de atuar e a hora de ficar quieto. Sua linha de ação deve conter sua natural audácia, todavia também deve ter um senso de realismo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões de individualidade, raiva e uso da ação são recicladas agora no seu subconsciente e você deve fazer isto com maturidade, realismo e racionalidade. Busque entender as origens de suas raivas, onde deixou de agir e se posicionar. Lapidação e otimização de sua ação magnética, sutil e de bastidores. Compromisso em agir em prol de melhorias emocionais e energéticas.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta