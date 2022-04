Horóscopo do dia (03/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Touro

A Lua entra em Touro, trazendo maior autovalorização, necessidade de conforto, segurança e materialização. Emoções maternas intensas, porém pragmáticas. A conjunção a Urano, porém, nos relembra de não nos agarrar demais a realidades muito fixas, trazendo um olhar mais desapegado e frio.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua segurança nas realidades materiais está bem acentuada nos próximos dias. Dias de regeneração, prazer, calma e necessidade de se cuidar. Urano, porém, lhe relembra de não ficar parado em situações que, por mais confortáveis aparentem ser, não trazem crescimento verdadeiro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz plenitude emocional, clareza de seus potenciais e muitas emoções vem à tona. A segurança vem de viver com prazer, conforto, alegria e generosidade emocional. Urano, que transita pelo seu signo também, lhe lembra de ter mais jogo de cintura e desapego, lembrando que na vida material tudo é transitório.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há uma plenitude emocional para você nos próximos dias, mas pode ser que não esteja totalmente consciente. Buscar transcendência é importante aqui, mas não com métodos escapistas. Se entregue à energia divina, medite, ore e flua com as mudanças que lhe serão sugeridas pelo subconsciente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra num signo que a fortalece muito. Suas qualidades maternas, de amparo e cuidado se fazem bem fortes. Seu amor para com amigos, grupos e a sociedade se faz maior, em especial. Dê sua contribuição para um mundo melhor, isto lhe trará satisfação emocional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções estão voltadas para o mundo e a carreira. Sua sensibilidade lhe pede uma contribuição mais especial nos próximos dias, mostrar mais um pouco do seu amor. Urano aqui lhe inspira a pensar fora da caixa em termos profissionais e da imagem que projeta lá fora como profissional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções estão mais livres e selvagens que de costume. Aproveite estes dias para expressar com mais clareza o que sente. Sua necessidade de ver novas paragens e quebrar um pouco a rotina, mesmo para você que a aprecia, será importante. Urano lhe auxilia a quebrar velhos paradigmas e crenças.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções se aprofundam, mas com clareza. Estará com mais magnetismo sexual e com necessidade de partilhar seu afeto com as pessoas. Dê sua contribuição pessoal, acolha quem precise dos seus cuidados. Urano aqui, porém, lhe lembra que também precisa de objetividade e razão neste processo. Sabedoria do acolher e do deixar ir.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções estão plenas e voltadas para o relacionamento, para o outro. A necessidade de troca emocional e discutir certos pontos nas parcerias e no amor podem vir à tona. A consciência de que há outros à sua volta e que pode auxiliá-los se faz grande. Urano pede mais objetividade e diversidade no processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua conexão com o mundo material está plena e iluminada. Sua demanda no ambiente de trabalho será grande, assim como sua capacidade de doar grande energia no processo. Urano aqui lhe pede que tenha a sabedoria de quebrar rotinas ou métodos na hora e maneira certas. Conexão afetiva com o mundo material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua sensibilidade para si mesmo está alta. Estará mais seguro sendo quem é de verdade, se expressando de maneira mais fiel a si próprio. Crie raízes em si mesmo. Romance, aventura e espontaneidade em alta. Urano aqui lhe relembra de ousar ser mais você mesmo, de brilhar e se permitir mais no geral.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua sensibilidade para família, lar, passado e as próprias emoções se faz alta. Questões familiares vem à tona, mas Urano lhe relembra de ter um olhar mais objetivo e frio para tal esfera da vida. Apesar da intensidade, trabalhe em seu natural dom de um olhar mais frio e racional para questões subjetivas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Suas emoções permeiam sua mente, trazendo subjetividade, um olhar mais doce e encantado da vida. Verbalize seu amor, seu acolhimento e o que tem de melhor para oferecer vindo da sensibilidade. Urano, porém, lhe relembra de ter um olhar que também inclua razão e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta