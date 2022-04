Horóscopo do dia (01/04): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Áries

Começa um novo ciclo lunar, no primeiro signo: Áries. Este é um momento propício para novos começos no geral. Momento dar início àquilo que se deseja e que vai lhe garantir sua independência e integridade. Força inicial intensa para iniciar quaisquer projetos com coragem e intensidade. Temos ainda a participação de Mercúrio, trazendo um tom de intelectualidade e comunicação para o processo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Uma Lua Nova intensa no seu signo (solar ou ascendente) lhe marca a possibilidade de novos começos. Comece agora aquilo que lhe seja importante em termos de assegurar quem você é e aquilo que quer conquistar. Grande foco em entender a si mesmo e seus impulsos e, a partir disto, iniciar aquilo que almeja. Verbalização de quem você é e de sua individualidade potencializada.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Esta Lua Nova lhe traz novos começos, mas talvez não tão aparentes. Momento para buscar com coragem suas próprias questões subconscientes, limpando aqueles velhos conteúdos guardados. Sua necessidade de vivenciar algo mais espiritual e/ou emocional será alta. Forte magnetismo para mobilizar energias curativas e transcender os problemas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Nova lhe traz novos começos ligados à vida social, em comunidade, amizades e tudo o que for futurista e inovador. Sua necessidade de estar conectado aos demais lhe impulsionará. Mercúrio, seu regente, também se encontra aqui, lhe trazendo ímpeto comunicativo e proativo. Busque trazer a inovação para sua vida agora e esteja atento ao coletivo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Nova, sua regente, se encontra na sua área da carreira. Excelente momento para dar início a novos projetos de trabalho. Sua força e assertividade estão aumentadas, lhe trazendo coragem maior que de costume. Utilize desta energia para se enxergar como uma autoridade em sua vida, capaz de direcionar aquilo que deseja com maturidade e iniciativa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Nova lhe traz novas possibilidades de expansão. Estará enxergando o mundo com mais amplidão e com um olhar mais generoso. Aproveite essa boa vibração para buscar seus objetivos, pensar e agir grande e reforçar sua fé na vida. Estará com maior firmeza de suas crenças e princípios. Estudos superiores e expansão de conhecimento em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Nova te propicia novos começos na área emocional, afetiva, sexual e compartilhada. Estará sentindo tudo com muito mais intensidade. Bom momento para se abrir com mais coragem para as experiências afetivas. Mercúrio, seu regente, também se encontra aqui e lhe traz a possibilidade de entender e processar melhor suas profundezas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Nova lhe traz novos começos na área do relacionamento romântico, parcerias e vida social. Estará muito mais engajado em buscar o outro e ter ações conjuntas. Ótimo momento para buscar o contato humano e ter mais iniciativa na esfera social. Mercúrio aqui lhe propicia boa capacidade de comunicação e expressão nas relações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Nova lhe traz novos começos ligados às rotinas, trabalho, saúde e vida material. Sua força para trabalhar, servir e concretizar está altíssima neste período. Busque focar sua energia para realizar aquilo que quer e ser verdadeiramente útil. Foco na disciplina com alimentação e atividade física. Seja pioneiro em seu trabalho e abra novas portas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Nova te propicia novos começos ligados à sua criatividade. Estará cheio de ideias e possibilidades que devem ser manifestadas. Deixe sua criança interna brincar, se coloque no centro do palco da sua vida. Busque mais prazer e diversão na vida. Romances, aventuras e tudo aquilo que lhe traga segurança em ser você mesmo e expressar isso estão favorecidos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Esta Lua Nova lhe traz novos começos ligados à sua vida pessoal e familiar. Bom momento para buscar estabelecer o próprio lar, ou então seu espaço onde já habite. Também terá muita ênfase em entender e expressar suas emoções. Não tenha medo, pois o processo lhe trará segurança emocional. Ênfase na execução e realização de seus sonhos pessoais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Nova lhe traz novos começos no setor da comunicação e da mente. Excelente momento para começar novos estudos e verbalizar suas ideias. Busque interagir mais com o seu meio e com as pessoas à sua volta. Sua mente estará em atividade intensa e deve ser canalizada em propósitos construtivos. Atenção na relação com irmãos, vizinhos e familiares.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Nova lhe traz novos começos no setor material e financeiro. Momento favorável para iniciar investimentos, usar seus dons e talentos e buscar ganhos. Forte ênfase em se dar segurança material. Também ótimo para se regenerar, se cuidar, se dar prazer e fazer mais contato com a esfera da materialidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta