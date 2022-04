Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro

Rodrigo Mussi, ex-BBB (foto: Reprodução/Instagram) Rodrigo Mussi, participante da 22ª edição do Big brother Brasil, sofreu um acidente de carro em São Paulo, nesta quinta-feira (31/3).

"Oi, ninjas. Infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele", diz a postagem.

Oi ninjas infelizmente o Rodrigo sofreu um acidente e aguardamos mais informações sobre o estado dele. %u2665%uFE0F %u2014 Rodrigo Mussi %uD83E%uDD77%uD83C%uDFFC (@oficialmussi) March 31, 2022

Já no perfil do Instagram, assessoria do ex-BBB postou um comunicado urgente. Segundo a publicação, Rodrigo está hospitalizado e mais detalhes de seu estado de saúde serão divulgados em breve.

Leia o comunicado na íntegra:

"Através deste viemos informar que o nosso assessorado Rodrigo Mussi foi vítima de um acidente de carro nesta última madrugada e encontra-se hospitalizado no Hospital das Clínicas de São Paulo. Em breve divulgaremos maiores informações sobre o estado de saúde dele. Desde já pedimos a todos orações e boas vibrações para que ele tenha uma excelente recuperação."

A assessoria confirmou à Revista "Quem" que Rodrigo estava no banco de trás do passageiro e, por não estar usando cinto de segurança, foi arremessado para a parte da frente do veículo. A informação também foi confirmada pelo motorista de aplicativo que levava Rodrigo, em entrevista exibida no Bom Dia São Paulo.

A reportagem tentou entrar em contato com a equipe de Mussi para saber mais detalhes sobre a situação de saúde do modelo, mas até o momento não recebeu resposta. Qualquer posicionamento será atualizado neste texto.

*Estagiária sob supervisão