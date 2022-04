Horóscopo do dia (31/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Entrega e realização

O sextil entre Netuno em Peixes e Nodo Norte em Touro nos traz a possibilidade de encontrar caminhos no mundo material através da entrega, do fluir, meditação, espiritualidade e não controle. Saber usar a imaginação criativa aqui é fundamental. Lembre-se de fluir com a vida e acreditar em seu valor próprio.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Netuno tem lhe mobilizado profundamente seu subconsciente e agora esta energia lhe favorece os ganhos materiais e o fortalecimento de seu senso de valor próprio. Busque estar em paz e fluidez com suas questões psíquicas, subconscientes e/ou espirituais, já que este movimento lhe propicia agora abundância, fertilidade e possibilidades materiais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade para com amigos, grupos, causas e vivências coletivas tem sido mobilizada pelo posicionamento de Netuno. Tudo isso lhe traz forças e lhe propicia que você seja autêntico, único e reconheça seu próprio valor. Também há facilidade em mobilizar questões mais amplas ao seu favor. Busque ser quem você é e conte com o auxílio das pessoas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição de Netuno no céu tem lhe feito repensar, transcender, sacrificar e/ou se entregar profundamente ao trabalho e carreira. Seja como for, a questão da carreira e autoridade lhe traz agora profunda necessidade de entrar em contato com questões emocionais subconscientes. É preciso que esteja atento ao valor das suas emoções para entender os melhores rumos que a vida exterior deve tomar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé tem sido bastante mobilizada pela posição atual de Netuno. Está mais fluido e entregue para as possibilidades na vida. Tudo isso lhe fortalece o sentido de arriscar mais e fazer não somente por si mesmo, mas por outros à sua volta. Sua generosidade na fé, nas causas coletivas e com grupos é fortalecida e lhe pede ação prática e valorosa.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A posição de Netuno tem lhe trazido profundas transformações emocionais e lhe feito fluir neste sentido. Isto agora lhe favorece as mudanças a nível de carreira e trabalho. Sua profundidade emocional lhe traz forças para reconhecer seu valor e esforço no mundo lá fora e ousar. Também lhe facilita mais desapego do que é conhecido e familiar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Netuno se encontra no signo oposto ao seu, lhe mobilizando maior entrega e sensibilidade na relação com o outro e na interação social. Essa fluidez em enxergar o outro lhe fortalece e motiva a expandir mais e buscar novos horizontes. As boas relações serão uma fonte de força e motivação para o crescimento e valorização das novas possibilidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tem sido mobilizado a uma profunda entrega emocional no trabalho, rotina e saúde pela posição de Netuno. Está aprendendo a conexão entre as realidades materiais e as mais sutis. Isto lhe facilita agora enxergar para além do plano material e perceber o valor das mudanças e transformações. Busque as mudanças vibracionais, que inevitavelmente viram mudanças materiais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição de Netuno tem lhe trazido profunda entrega à sua própria essência. Esse estimulo a viver com mais alegria e aventura lhe fortalece e lhe estimula a se relacionar mais com os semelhantes. Valorize as boas pessoas à sua volta e demonstre seu afeto de coração. Este é um período que lhe favorece mais transparência emocional para com as pessoas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas energias emocionais tem sido mobilizadas pela posição de Netuno. Está mais sensível, acolhedor e introspectivo. Também está escutando mais suas necessidades pessoais e sonhos. Tudo isso lhe mobiliza forças para trabalhar e se construir na vida. A força de seu magnetismo mobiliza agora fortemente possibilidades de ganho através do trabalho e esforço.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição de Netuno no céu tem lhe mobilizado muito a fluidez no campo mental. Suas ideias tem se tornado mais fluidas, espiritualizadas, intuitivas e sua capacidade de apreender conceitos aumentada. Tudo isso lhe fortalece em sua capacidade de valorizar sua essência e se expressar como é, de maneira valorosa e firme. Adaptabilidade para expressar seu todo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você tem sido mobilizado em níveis profundos no senso de valor próprio pela posição de Netuno. Tem sido levado a buscar valores mais espirituais, assim como tem tido a oportunidade de usar o próprio magnetismo em favor do ganhos materiais. As questões materiais podem ter sido afetadas ao longo dos anos. Tudo isso lhe favorece o movimento de olhar para dentro, valorizar a sensibilidade e a vida pessoal e/ou familiar. Busque os valores mais profundos na vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, se encontra no seu signo (solar ou ascendente) e lhe mobiliza profundamente suas naturais qualidades de espiritualidade, senso artístico, caridade, amor incondicional e vibração magnética forte. Tudo isso agora lhe facilita enxergar a vida com mais valor, abundância e amor. Toda essa força também lhe mobiliza os estudos e necessidade de entender melhor como canalizar tal energia na prática.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta