Horóscopo do dia (29/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Agir com sabedoria

O sextil de Marte em Aquário com Pallas em Áries nos traz a capacidade de agir e sermos nós mesmos com sabedoria, estratégia e discernimento. Sol e Quíron também transitam por Áries, nos trazendo a possibilidade de nos curarmos em um senso de individualidade saudável.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, se encontra em Aquário e lhe traz energias mais disruptivas, inovadoras, grupais, humanitárias e transformadoras. Tudo isso, porém, é apoiado pela forte vibração no seu signo neste momento. Há uma natural sabedoria em ser quem você é e usar essa força pessoal em prol de causas grandes. Também está com sabedoria para se enxergar para além das convenções e limitações.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua ação a nível de carreira e projeção tem sido alta nos últimos tempos. Todavia, deve estar atento às questões emocionais e subconscientes e na maneira como afetam o seu andamento no plano material. Há hoje grande sabedoria emocional e instintiva lhe indicando os melhores caminhos a se tomar. Se tiver de tomar decisões, busque antes meditar e relaxar, entrando em contato com suas profundezas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você tem sido chamado a ter ações mais ousadas, aventureiras e fora dos padrões. Tudo isso hoje é mobilizado a partir da sabedoria das relações, amizades e/ou ideias inovadoras. Busque ter uma visão mais ampla, generosa e corajosa da vida e de si mesmo. A vida pode agora se apresentar muito mais ampla e cheia de possibilidades, mas você precisa estar disposto a agir.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você passa agora por transformações emocionais que lhe exigem coragem e ousadia. Busque entender suas profundezas emocionais e seu lado sombra. Isto será algo que lhe amadurecerá e também vai te fortalecer. Há sabedoria em ser mais independente, maduro e dono da própria vida, saindo de dependências negativas. Assuma quem você é e os seus caminhos na vida.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A sua vibração está bem mais assertiva, independente e ampla pela posição do Sol, seu regente. Há também grande sabedoria em ser quem você é de verdade. Isto lhe leva a agir com mais autenticidade e inovação nas relações e parcerias. Saiba quais são seus limites com o outro. Ações conjuntas beneficiadas, contanto haja respeito mútuo às individualidades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz profunda sabedoria emocional e instintiva. Busque estar aberto a escutar esta faceta, já que se questionará sobre suas ações práticas, no trabalho, rotinas, métodos, serviços e/ou saúde. É provável que enxergue que mudanças são necessárias e suas emoções lhe darão pistas disto. Escute sua voz interior para agir com sabedoria no plano prático.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Há hoje uma forte sabedoria ligada às relações e vivências em conjunto que lhe facilita ser mais autônomo, independente e se expressar de maneiras alternativas. As relações lhe instigam a crescer e ser mais assertivo. Terá grande capacidade de ser justo, ponderar, mas sem perder a si mesmo no processo. Equilíbrio e justiça nas interações como um todo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, se encontra em Aquário e lhe traz energias de mudança e transformação, em especial no campo familiar, pessoal e emocional. Você tem agora uma sabedoria prática e objetiva que lhe possibilita enxergar com clareza tais mudanças e fazê-las acontecer com sabedoria e senso crítico e pragmático. Mudanças ordenadas e facilitadas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem sido motivado a se expressar e verbalizar com mais assertividade, independência, ousadia e inovação. Tudo isso agora é apoiado pela sabedoria de ser quem você é e se pautar na sua essência. Terá maior expressividade e capacidade de tomar decisões. Sua força e iniciativa serão curativas e lhe auxiliam a interagir melhor com o meio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua ação em prol dos ganhos materiais e do se valorizar está em alta neste período. Esta faceta hoje é apoiada pela sua sabedoria emocional. A motivação para lucrar em decorrência de necessidades e desejos pessoais, do lar, da vida familiar ou afins lhe mobiliza fortemente. Use também de seu forte magnetismo para direcionar bem sua vida material da melhor forma.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe instigado a ser mais assertivo, direto e individualizado. Hoje esta faceta é mobilizada e lhe favorece na comunicação sábia de si mesmo. Seu posicionamento pessoal deve ser expresso com inteligência e estratégia. Bom para estudar com intensidade e dedicação. Escolhas pessoais propícias também.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua ação sutil, magnética e de bastidores está muito fortalecida pela posição de Marte no céu. Hoje está facilitado o movimento para que esta energia se canalize como prosperidade material com sabedoria. Use de suas forças sutis para vibrar e mobilizar abundância, prosperidade, amor e fartura. Sua mente pede que vibre padrões amorosos e plenos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta