"Coda - No ritmo do coração" vence roteiro original e ator coadjuvante

Troy Kotsur recebe a estatueta por seu papel do pai da protagonista em "Coda - No ritmo do coração" (foto: AFP)

O Oscar de melhor roteiro original foi para "Belfast", do diretor Kenneth Branagh, baseado em suas próprias memórias. Ele agradeceu aos colegas indicados. Logo em seguida, foi a vez da entrega do Oscar de roteiro adaptado. O vencedor foi "Coda - no ritmo do coração", que ficou à frente de "Drive my car", "Duna", "Ataque dos cães" e "A filha perdida".



Na categoria figurino, Jenny Beavan levou a estatueta por seu trabalho em "Cruela" - filme que, diga-se, gira em torno da moda e superou os concorrentes "Cyrano", "Duna", "Beco do pesadelo" e "Amor, sublime amor".



Como esperado, o Oscar de melhor filme internacional foi para "Drive my car", que também está no páreo na categoria principal, de melhor filme. O diretor do longa japonês, Ryûsuke Hamaguchi, agradeceu ao elenco do filme presente na cerimônia e aos que não puderam ir ao Dolby Theatre.



Na sequência, a atriz norte-americana de origem ucraniana Mila Kunis subiu ao palco para anunciar outra indicada à melhor canção, interpretada por Reba McEntire. Mila foi responsável também por introduzir o tema da guerra da Ucrânia na cerimônia do Oscar. Ela falou sobre o tema, e a Academia exibiu um telão no qual pediu um minuto de silêncio para "mostrar nosso apoio ao povo da Ucrânia, que atualmente enfrenta invasão, conflito e preconceito em seu próprio território".





Outra categoria de destaque, a de melhor ator coadjuvante consagrou Troy Kotsur, por seu papel em "Coda - no ritmo do coração". O ator fez história ao ser o primeiro surdo a conquistar a estatueta. Na língua de sinais, ele agradeceu aos membros da Academia por reconhecerem seu trabalho e falou, também, dos teatros para deficientes auditivos, onde teve a oportunidade de desenvolver sua arte. Muito emocionado, falou do pai, que ficou tetraplégico após um acidente e dedicou o prêmio à comunidade dos surdos e para a própria família.



No bloco anterior, a animação "Encanto" confirmou seu favoritismo deixando para trás "Flee", "Luca", "Família Mitchel" e "Raya - a princesa guerreira". A equipe responsável pela animação subiu ao palco para os agradecimentos, antes que os representantes de "The windshield wiper", escolhido o melhor curta de animação, fossem receber o prêmio previamente anunciado.

As anfitriãs do Oscar 2022, Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall, no palco do Dolby Theater, em Los Angeles (foto: Robyn Back / AFP)

Ariana DeBose fez um emocionado discurso de agradecimento pelo Oscar de atriz coadjuvante (foto: AFP)

Cercada de expectativas, a 94ª edição do Oscar entregou seu primeiro prêmio na noite deste domingo (27/3), da categoria melhor atriz coadjuvante, para Ariana DeBose, por seu papel em "Amor, sublime amor", de Steven Spielberg. No palco, ela falou do momento difícil que o mundo está passando, agradeceu ao diretor do longa e à atriz Rita Moreno, por ser uma precursora da presença latina na premiação. Rita interpretou o mesmo papel de Anita na primeira versão do filme, de 1961.Mas antes mesmo que a cerimônia começasse, "Duna" já acumulava quatro estatuetas, conquistadas entre as oito categorias que foram cortadas da transmissão ao vivo e anunciadas previamente - medida adotada para dar maior agilidade à premiação. Indicado em 10 categorias, o longa de Dennis Villeneuve venceu por melhor som, melhor trilha sonora - assinada por Hans Zimmer -, melhor edição e melhor design de produção. Iniciada a premiação, foi anunciado vencedor em outras duas categorias: fotografia e efeitos visuais.Outros prêmios anunciados fora da cerimônia foram melhor penteado e maquiagem, para "Os olhos de Tammy Faye"; melhor curta animado, para "The windshield wiper"; melhor curta-metragem, para "The long goodbye", e melhor documentário em curta-metragem, para "The queen of basketball".A grande festa do cinema começou com a exibição do clipe de "Be alive", de Beyoncé, da trilha sonora de "King Richard: Criando campeãs". Na sequência, as três anfitriãs desta edição 2022 do Oscar - Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes - tomaram seu lugar no palco do Dolby Theatre, em Los Angeles. Amy Schumer falou rapidamente sobre os concorrentes na categoria de melhor filme. Ela depois chamou ao palco H.E.R. e Daniel Kaluuya, para anunciar o vencedor na categoria melhor atriz coadjuvante.

Confira a lista dos vencedores



Melhor atriz coajuvante

Adriana DeBose, por "Amor, sublime amor"



Melhor ator coadjuvante

Troy Kotsur, por "Coda - No ritmo do coração"



Melhor filme internacional

"Drive my car" (Japão)



Melhor roteiro original

"Belfast"



Melhor roteiro adaptado

"Coda - no ritmo do coração"



Melhor animação

"Encanto"



Melhor fotografia

"Duna"



Melhor trilha sonora

Hans Zimmer, por "Duna"



Melhor edição

Joe Walker, por "Duna"



Melhor figurino

Jenny Beavan, por "Cruella"



Melhor cabelo e maquiagem

"Os olhos de Tammy Faye"



Melhor design de produção

Patrick Vermette, por "Duna"



Melhor documentário em curta-metragem

"The queen of basketball"



Melhor animação em curta-metragem

"The windshield wiper"



Melhor curta-metragem em live-action

"The long goodbye"



Melhor som

"Duna"



Melhores efeitos visuais

Paul Lambert, Tristan Myles, Brian Connor e Gerd Nefzer, por "Duna"