Horóscopo do dia (26/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Percebendo a transformação

O sextil de Mercúrio em Peixes com Plutão em Capricórnio nos traz capacidade de enxergar as mudanças sob uma tônica mais objetiva e também espiritual. Enxergar a vida com senso de aprofundamento e propósito. A Lua Minguante faz conjunção a Plutão, nos pedindo desapego do passado e de velhas emoções, que devem ser lapidadas e enxergadas com maturidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente sonda seu subconsciente e isto lhe permite enxergar mudanças que precisam ocorrer nas estruturas materiais. Cuidado com excesso de apego ao status quo ou ordem estabelecida, mas que no fundo lhe fere emocionalmente. Use da percepção aprofundada de hoje para traçar planos de mudanças e se permitir vibrar novidades para o futuro.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O contato com amigos, grupos ou ideias inovadoras lhe traz hoje a possibilidade de questionar princípios, dogmas, conceitos e visões de mundo que talvez precisem ser mudadas para o seu próprio bem. Esteja aberto a escutar tais ideias e refletir bem antes de julgar ou repelir. A sua capacidade de perceber transformações no âmbito coletivo também está em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto benéfico de Plutão. Sua mente sonda as questões de trabalho, carreira, autoridade, maternidade e afins. Todavia, o aprofundamento emocional de Plutão lhe mostra que mudanças devem ser feitas, em especial na maneira como se comunica nestes setores da vida. Aprofundamento emocional lhe trará respostas quanto aos caminhos a se tomar no mundo lá fora.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra hoje com Plutão, aprofundando-lhe as questões emocionais, em especial no campo dos relacionamentos, parcerias e vida social. Esteja aberto às transformações que são sugeridas hoje. O bom aspecto a Mercúrio lhe facilita entender tais relações sob uma ótica mais livre, espiritual, desapegada e significativa. Tenha a cabeça aberta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você passa por profundas transformações no âmbito da vida material, trabalho, rotina e saúde. O dia de hoje lhe pede mais desapego da rigidez, assim como lhe facilita o entendimento mais aprofundado de tais questões. Sua vibração emocional influencia muito sua saúde e possibilidades materiais e hoje você será capaz de transformar tais emoções.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, recebe aspecto benéfico de Plutão. Sua mente sonda agora as questões de relacionamento e parceria e tudo isso lhe questiona o uso de seu poder pessoal. Ser rígido demais ou apassivado demais não são extremos desejáveis; transforme suas relações e você enxergará que pode e deve se relacionar, tendo a justa medida de seu poder pessoal.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você passa agora por profundas transformações no âmbito familiar e pessoal. Isto tem lhe demandado que seja honesto para com suas emoções e também maduro. O dia de hoje lhe traz maior senso crítico e pragmatismo para lidar com tais mudanças e questões pessoais. Enxergue suas emoções com mais desapego e racionalidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão, seu regente, tem lhe estimulado a ser mais flexível, adaptável e a fazer escolhas profundas. Você hoje está mais conectado à sua própria expressão pessoal e da sua consciência. Tudo isso lhe facilita enxergar, comunicar e dar andamento a mudanças e planos. Sua comunicação será aprofundada e sua percepção do entorno aguda e transformadora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Hoje você terá maior percepção das transformações materiais, financeiras e de valores em sua vida. Excelente dia para mobilizar mudanças, reciclar, doar e renovar. Sua percepção emocional está aumentada e lhe auxilia perceber como sua vibração emocional influencia o andamento da vida material. Vibre a transformação que você deseja na sua vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobiliza profundas transformações ao longo dos anos. Hoje você terá maior capacidade de enxergar suas profundezas emocionais, verbalizando com sensibilidade quem você é e o que sente. Sua percepção está aguda e profunda. Excelente dia para pesquisas, leituras e atividades que lhe tragam aprofundamento e renovação.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe propicia uma visão mais realista sobre questões emocionais, subconscientes, psíquicas e espirituais. Busque entender as mudanças que se processam agora sob uma ótica mais paciente, calma e abnegada. O entendimento de mudanças a nível material também está facilitada. Busque vibrar transformação dos velhos apegos, mas também se acolhendo e amando.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem passado por profundas transformações no nível coletivo, das amizades, grupos, vida virtual, causas e afins. Todas essas transformações lhe pedem desapego maduro. Hoje você terá a capacidade clara de verbalizar e se posicionar neste sentido, mas sem abrir mão de sua natural sensibilidade. Busque entender qual o seu papel nos grupos e se expresse.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta