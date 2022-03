Ponto de Partida e da Universidade Bituca são temas de podcast

Músico Mineiro Pablo Bertola participa da gestão dos dois projetos culturais de Barbacena (foto: LORENA DINI/DIVULGAÇÃO)

O músico mineiro Pablo Bertola é o convidado do novo episódio do podcast "Observe", que o Itaú Cultural disponibiliza nesta segunda-feira (21/3), em seu site www.itaucultural.org.br e plataformas digitais. Na conversa, mediada com Romulo Avelar, o artista fala dos métodos e processos de produção e criação do grupo teatral Ponto de Partida, criado em 1980, em Barbacena, na Zona da Mata, inicialmente para movimentar a cultura local, e que, posteriormente, desdobrou-se em outros projetos, como a Bituca – Universidade de Música Popular, voltada à formação musical gratuita.





O Ponto de Partida tornou-se uma companhia de repertório itinerante e independente, produzindo espetáculos teatrais que atualmente compõem um repertório de 38 montagens. Ao longo das mais de quatro décadas de atuação, o aprendizado do grupo com as políticas públicas favoreceu o desenvolvimento de novas atividades colaborativas. Com a proposta ainda de não aceitar os limites impostos pela cidade, o grupo fundou em 2004, no mesmo espaço da sede, em Barbacena, a Bituca – Universidade de Música Popular, escola de música que oferece cursos gratuitos voltados para a formação e descoberta de novos talentos. O podcast “Observe”, nesta segunda temporada, conversa com gestores culturais de diferentes lugares do país sobre as experiências e aprendizados do setor diante dos desafios da pandemia, seus impactos e transformações. Serão, ao todo, 10 episódios.