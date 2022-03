Horóscopo do dia (21/03): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Arte EM)

Intuição e sensibilidade

A conjunção de Mercúrio e Júpiter em Peixes nos expande a mente para reinos mais sutis, subconscientes e imaginativos. Intuição muito forte e expansiva. A Lua em Escorpião faz aspecto benéfico aqui, nos trazendo possibilidades de trasmutação e transfomações profundas. Siga sua sensibilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Sua mente se abre para realidades maiores e mais sutis. Facilidade de entendimento de suas emoções subconscientes, emoções do coletivo, energias espirituais e sutis. Este fator espiritualizante e de entendimento psíquico lhe facilita transcender emoções profundas, muito em especial aquelas ligadas à sexualidade, bens conjuntos, trocas emocionais e poder.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua mente se abre para as realidades coletivas e possibilidades comunicativas em larga escala. Busque comunicar com otimismo, caridade e amor desprendido. Intuições fortes podem lhe fazer mudar de rumo, inovar e buscar apoio de pessoas. A posição lunar lhe favorece o contato afetivo e profundo com o outro, o que facilita a fluidez no campo social de hoje.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Mercúrio, seu regente, recebe as expansivas vibrações de Júpiter. Terá visão ampla, em especial no setor do trabalho, carreira e autoridade. Sua comunicação será tanto ousada quanto de sensibilidade. Este magnetismo pode lhe auxiliar a abrir portas e possibilidades. A posição lunar lhe traz profunda necessidade de trabalhar, ser útil e transformar a vida prática.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Sua mente se abre muito agora para a fé, expansão e possibilidades de crescer e ousar. Terá visão ampla, panorâmica e de futuro. Esteja atento aos possíveis insights e se permita expandir sua fé. A Lua, sua regente, lhe aumenta a confiança em si mesmo e lhe traz segurança para arriscar, ousar e se posicionar a partir de sua sabedoria emocional.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Sua mente se abre agora muito para suas emoções profundas e necessidade de troca sexual e/ou afetiva. Estará bem mais curioso, com atitude e necessidade de verbalizar questões mais profundas. Se permita explorar suas águas profundas. A posição lunar lhe facilita o envolvimento emocional e fluidez da vida pessoal e íntima.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Mercúrio, seu regente, recebe as expansivas vibrações de Júpiter. Terá visão ampla, em especial na área dos relacionamentos e parcerias. Bom momento para expandir em conjunto, cooperando e sendo auxiliado. Busque estar mais aberto e tenha mais empatia. A posição lunar lhe aguça a intuição e lhe traz ideias transformadoras.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Sua mente se abre muito agora para as possibilidades de ser útil, trabalhar e servir. Sua intuição será forte e lhe mostrará os melhores métodos e possibilidades. Se permita expandir a comunicação relacionada ao trabalho e tenha fé neste sentido. Sua capacidade de atrair recursos e abundância está potencializada, se utiliza deste forte magnetismo para agregar.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Sua mente se abre muito agora para a consciência de si mesmo e de suas possibilidades criativas. Terá mais propriedade ao falar de si mesmo e de sua visão de mundo. Possibilidade de criações diversas e múltiplas que envolvam sua sensibilidade. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a sensibilidade e magnetismo, lhe impelindo a agir e criar.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Júpiter, seu regente, se encontra com Mercúrio. Ocorre hoje expansão de sua mente e possibilidades, em especial no campo pessoal e emocional. Sua comunicação no campo familiar e com pessoas mais íntimas tende a ser significativa e expansiva. Busque entender seus sonhos e motivações. Emoções subconscientes são transmutadas e curadas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua mente se abre e expande muitíssimo hoje. Estará intenso e aberto na busca por informações, sabedoria e troca intelectual. Mas tudo isso tende a ter um tom mais intuitivo, espiritual, artístico ou transcendente. Terá maior receptividade para ideias alternativas e questões grupais ou coletivas que carecem do seu magnetismo para resolução.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Sua mente se abre muito agora para seu senso de valor próprio e possibilidades no campo material e financeiro. Enxergará agora possibilidades diversas de atuação neste sentido. Foque em afirmações positivas de abundância, já que o momento lhe é propício. Questões emocionais no trabalho tendem ter resolução. Use seu magnetismo aplicado na prática.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Júpiter, seu regente, se encontra com Mercúrio. Ocorre hoje expansão de sua mente e possibilidades, em especial no que diz respeito a si mesmo e seus processos. Terá maior consciência do poder de sua individualidade e magnetismo. Sua fé é expandida e intensificada, lhe permitindo se enxergar com mais possibilidades e confiança.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta