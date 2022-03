Horóscopo do dia (20/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ano Novo Astrológico

O Sol entra em Áries, marcando o início de um novo ano astrológico, assim como a mudança da estação (Equinócio de Outono). A energia aqui é de assertividade, autoconfiança e integridade. A Lua Cheia em Escorpião reforça o clima emocional de transformação, energias aguerridas e força de vontade para agir e realizar. Marte, regendo ambos, está em Aquário e pede que nossas ações sejam inovadoras e fora dos padrões, trazendo renovação e clareza.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Feliz aniversário! O Sol retorna agora para a posição de seu nascimento. Os próximos trinta dias são marcados pela consciência de si mesmo, de sua identidade única, sua força e assertividade para conquista e autoafirmação. Marte, seu regente, lhe relembra de agir com coragem e pensando fora da caixa. Busque alternativas e se lance rumo ao novo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Faltando aproximadamente um mês para o seu aniversário, este período lhe pede mais consciência a partir do recolhimento e meditação. Busque ter mais proatividade na análise psíquica e emocional de si mesmo. Flua com a vida e se entregue. Você está se fortalecendo para que possa fazer muitas inovações, em especial na vida pessoal e profissional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz consciência de suas relações e papel social / coletivo. Terá muito mais iniciativa para se relacionar, buscar amizades verdadeiras e inovações. Sua assertividade em grupos, projetos coletivos, amizades e no trabalho em prol de todos será importante. Suas emoções lhe auxiliam a aprofundar em sua força de trabalho e capacidade de ser útil.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz clareza de suas possibilidades de realização no mundo. Possibilidades de abrir portas no campo profissional estão em alta. Busque ter uma atuação brilhante e única lá fora, assumindo toda sua força realizadora. A Lua, sua regente, lhe traz ainda mais segurança para usar de sua criatividade e força de personalidade para arriscar mais e se estabelecer.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu regente, o Sol, ganha força, alegria e ímpeto entrando em Áries. Este período lhe traz um maior senso de aventura, expansão, fé e possibilidades. Enxergue a vida com amplidão, abrindo a mente para a intuição e novas possibilidades. Há uma potente força transformadora que lhe pede renovação no campo do trabalho e que deve ser motivado por este ímpeto criativo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz maior clareza sobre suas emoções profundas. Busque aceitar o que sente, integrando na consciência e não se julgando. Esteja consciente de seus impulsos emocionais e profundos, assim como seu desejo de partilha, afetividade e sexualidade. As relações tendem agora a trazer novidades e possibilidades, esteja aberto ao contato humano.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz grande consciência das relações e parcerias em sua vida. Romances intensos, parcerias honestas e reais, sem máscaras. Busque seu natural talento de ponderação, equilíbrio e justiça. Tenha iniciativa no campo social e também do amor. Estará se sentindo mais seguro de si e isto lhe permite buscar aprofundamento nas relações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz consciência da força de seu trabalho e serviços. Os próximos trinta dias lhe trazem grande necessidade de fazer algo prático, movimentar a vida material, cuidar da saúde. Seu brilho virá muito do servir, ser útil e realizar no presente. Arregace as mangas! A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta muito o magnetismo pessoal e força emocional para realizar as transformações desejadas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este é um forte período para que você seja autêntico e criativo. O Sol aqui lhe pede centramento, mas também generosidade. Busque expressar sua criatividade com assertividade e alegria, deixando sua criança interna brincar. Romances, esportes e jogos em alta. Busque assumir sua força criativa, poder pessoal e direcionamento pessoal de sua vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz maior clareza de suas emoções pessoais, suas raízes, vida pessoal e familiar. Busque interiorização e alimentar seus sonhos verdadeiros. Reconhecer suas emoções, desejos e necessidades pessoais agora será algo lhe fortalecerá. Se permita expressar o que sente e ter um pouco mais de leveza na vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz maior clareza intelectual. Terá mais assertividade e lucidez na comunicação. Seu campo mental estará bem mais claro e buscando novos conhecimentos com intensidade. Busque expressar quem você é e aquilo que acredita se posicionando com clareza. Momento para se conectar com aquilo que sente, expressando o melhor disto.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz grande consciência de seu senso de valor próprio e de gestão do mundo material. Há aqui uma grande necessidade de cultivar a capacidade de se bancar, utilizar os talentos com assertividade e buscar prazer na vida. Estará com mais fé e força de vontade para vencer as demandas e sair vitorioso. Use de seu poderoso magnetismo ao seu favor.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Instagram: @igomer_terapeuta