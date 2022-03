Horóscopo do dia (17/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência das transformações

O sextil do Sol em Peixes com Plutão em Capricórnio nos facilita a consciência daquilo que necessita ser transformado. Há consciência de padrões psicológicos profundos que podem influenciar no bom andamento da vida material e hoje é um dia propício para estas resoluções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A sua consciência neste período traz lucidez para questões subconscientes. Tais questões refletem, em especial, sua relação com o mundo material, vida financeira, carreira e objetivos no mundo externo. Busque encarar de frente e com honestidade tais questões emocionais para liberar seu potencial de materialização e realização externa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua consciência lhe coloca agora em contato com ideias, grupos e amizades com tom inovador. Tudo isso reflete as profundas mudanças de estilo de vida e orientação que dá à sua vida. Movimentos coletivos podem lhe fazer questionar quais princípios, crenças e objetivos quer para si mesmo. Busque ter a cabeça aberta para as mudanças.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência de seu caminho de vida, sua profissão e tudo o que for da sua responsabilidade se faz alta neste período e isto reflete profundas questões emocionais. A vida lhe desafia a sair da zona de conforto e encarar o processo de maturação e crescimento. O aprofundamento emocional será importante fonte de resolução de situações materiais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz maior consciência de suas possibilidades de expandir, ir além das fronteiras e ser mais audacioso. Tudo isso se reflete em mudanças nas suas relações, tanto românticas quanto de amizade e sociais. Busque se relacionar sem perder seu eixo ético e princípios. Amplie seus horizontes quanto às possibilidades nas relações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A sua consciência lhe mostra suas realidades emocionais e psicológicas mais profundas e isto lhe auxiliará na transformação das estruturas matérias de sua vida. Terá insights importantes sobre como transformar sua relação com seu trabalho, seu corpo ou qualquer instância material. Sua crença nas possibilidades profissionais é motivada, ouse inovar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência das relações à sua volta será alta e isto lhe pede mudanças de atitude. Busque ser mais íntegro para consigo ao se relacionar com os outros. Sua audácia e poder pessoal serão benéficos para trazer mais espontaneidade para as vivências conjuntas. Estará se sentindo mais expansivo e disposto a quebrar barreiras, buscando fé e possibilidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A consciência de seus deveres materiais lhe auxilia na transformação e maturação de suas emoções pessoais, sua vida familiar e conexão com a faceta feminina. Busque trabalhar com amor e buscar suas motivações internas. Mudanças no campo familiar e/ou pessoal podem servir de estímulo para que tenha mais coragem e ação no campo material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período solar lhe traz grande consciência de si mesmo e isso deve se refletir em sua comunicação, fala, escrita ou quaisquer outros meios de expressão. Use sua mente com coerência à sua essência. Transformação das faculdades comunicativas e poder da mente, tudo isso vindo da conexão fiel com a própria essência.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de suas emoções, de sua situação familiar e de seus sonhos pessoais lhe facilita a motivação e transformação na esfera material e financeira. Busque seus recursos internos para transformar a área dos valores. Sua necessidade de fazer algo que quebre as rotinas e que seja inovador será alta. Busque criatividade aliada á sensibilidade para ser vitorioso.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está clara e lúcida neste período solar e isto reflete as mudanças profundas que tem sido geradas pela passagem de Plutão pelo seu signo (solar ou ascendente). Tal consciência lhe pede clareza de comunicação, expressando quem você realmente é. Clareza para expressar também as próprias questões emocionais mais complexas e desafiadoras.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões materiais, financeiras e de valor pessoal são evidenciadas pela sua consciência e isto reflete em questões psicológicas profundas. Estruturas rígidas que aprisionam pedem libertação através da conduta corajosa de ser quem você é. Se nutra e se ame, se coloque como prioridade. Busque entender como suas emoções afetam sua vida material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande consciência de quem você é, qual o seu direcionamento de vida e como brilhar. Isto se reflete hoje nas mudanças que se passam em sua vida social, nas amizades e grupos. Seja você mesmo perante os outros. Todo esse amor lhe traz empatia, carisma, mas também coragem para se posicionar, sendo verdadeiro.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.