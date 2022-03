Horóscopo do dia (16/3): Confira a previsão de hoje para seu signo

Horóscopo do dia (16/03): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Arte EM)

Sabedoria pessoal

A conjunção de Pallas e Quíron em Áries nos traz cura para que sejamos nós mesmos com sabedoria. Capacidade para se utilizar o melhor dos próprios instintos e poder de ação pessoal. Uso de sabedoria e estratégia nas ações pessoais. O bom aspecto a Marte e Vênus em Aquário facilita o uso criativo da energia pessoal, mas sem perder a diplomacia, razão e senso de valor.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A conjunção de Pallas e Quíron no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz a sabedoria de se expressar sendo fiel a si mesmo. Seu exemplo de ação e personalidade será curativo, um exemplo para os demais. Em especial nas ações que envolvam o coletivo ou grupos, estará brilhando e doando de si mesmo. Contribua com o coletivo sendo autêntico e dando seu exemplo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Você pode ter suprimido, por quaisquer motivos, seu senso de individualidade, raiva e ação. Todavia, o céu lhe traz agora a possibilidade de curar isto com muita sabedoria. Você é lembrado que pode usar sua força pessoal de maneira sábia, que está autorizado a ser você mesmo. Em especial na conquista de sua carreira e independência, se permita mais posicionamento e atitude.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Você é levado hoje a se posicionar perante grupos, amizades, projetos coletivos ou online, mas tudo isso deve ser feito com sabedoria. Você pode e deve ser você mesmo; dê o seu exemplo para contribuir com os seus semelhantes. Saiba também a hora de não reagir. Há forte energia criativa que lhe impulsiona as visões, crenças e fé. Busque expansão colaborativa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Você hoje é levado a se fortalecer no sentido do amadurecimento, profissionalismo e pioneirismo empreendedor ou na posição que ocupa. Sua liderança e iniciativa serão exercidas com sabedoria e estratégia. Suas forças emocionais estão criativas e lhe motivam a se arriscar um pouco mais no mundo lá fora, exercendo sua autoridade e competência de forma única.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O dia de hoje lhe propicia a capacidade de expressar suas crenças, visões de mundo, fé e objetivos com muita sabedoria. Estará assertivo, mas também calmo e estratégico neste sentido. Sua visão de mundo pode se ampliar muito agora, em especial sob a forte criatividade que rege seus relacionamentos e parcerias. O contato humano será estimulante agora.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você é instigado agora a ser você mesmo no campo emocional, afetivo, sexual e partilhado. Se ignorou estas facetas da vida, agora é o momento para curar isto sabiamente. Se permita mais iniciativa, assertividade e estratégia. Suas forças físicas estão sob uma influência criativa e intensa, o que facilita o processo. Encare também suas dificuldades emocionais num sentido de aceitação e cura.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Ocorre agora uma estimulação para que você tenha mais iniciativa nas relações e se coloque com mais clareza perante o outro. A sabedoria de ser autêntico nas relações se expressa muito sabiamente agora e te libertará. Sua energia e magnetismo pessoal estão fortes, lhe relembrando que ser você mesmo atrairá as pessoas certas para o seu convívio.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Você é estimulado a encontrar sua própria força através do trabalho e serviço. Sua energia aqui será única, assertiva, mas também sábia e curativa. O trabalho, serviço, trabalho doméstico e/ou esforço físico lhe mostrarão que seu esforço é válido e recompensador. Suas energias pessoais estão criativas e lhe incitam a arregaçar as mangas e produzir.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



O dia de hoje lhe traz cura em ser você mesmo com autenticidade e expressar a sabedoria de ser o ser único e especial que é. Busque ter clareza de propósito e busque conhecer a si mesmo, em suas fraquezas e forças, defeitos e qualidades. Cura pelo lado lúdico, competitivo, romântico e/ou aventureiro. Se permita expressar sua essência em tudo.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



O dia de hoje lhe traz cura em reconhecer a sabedoria dos seus sentimentos e sensibilidade, mas sem perder sua individualidade. Estará mais expressivo nos seus sonhos, desejos, anseios e necessidades emocionais, mas tudo isso de forma madura. Há grande criatividade material e financeira e isto deve servir de base para a construção de seus sonhos pessoais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Você é estimulado agora a se expressar, comunicar e verbalizar. Sua fala será carregada de assertividade, mas também de sabedoria e cuidado. Busque ser autêntico naquilo que comunica, expressando suas ideias, mas sem reatividade. Marte e Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem a justa medida entre as polaridades e equilíbrio criativo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O dia de hoje lhe traz grande energia curativa para o setor material, financeiro e de valores e talentos. Você encontrará agora a sabedoria para ter iniciativa e se bancar. Busque usar com mais assertividade e estratégia seus talentos e recursos para garantir seus ganhos. Capacidade de se firmar pelos próprios pés. Energia criativa emocional canalizada no campo prático.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.