Horóscopo do dia (15/3): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Arte EM)

Intuição e linguagem

Sol e Mercúrio em Peixes fazem quadratura a Ceres e Lilith, respectivamente, em Gêmeos. O momento nos pede transcendência, vivência do energético, sutil e espiritual; todavia, devemos aprender a decodificar isso em palavras, comunicação e linguagem objetiva. Mercúrio em Peixes nos motiva na inspiração e Ceres em Gêmeos é motivada a trabalhar através das vias mentais e comunicativas. Sol quadrado com Lilith nos incita a tentar decodificar as instâncias sutis em algo palpável, mesmo quando de forma desafiadora.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você tem trabalhado intensamente suas questões subconscientes e isto deve agora, de alguma forma, se traduzir em palavras, comunicação e ideias objetivas. Excelente momento para se falar o que sente, buscar ou intensificar processos terapêuticos, escrever poemas, livros ou aquilo que sua sensibilidade peça. Entendimento de sonhos, espiritualidade e sutilezas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua sensibilidade para o nível coletivo está em alta, assim como sua percepção de necessidades e desejos. Isto deve agora ser expresso em algo que comunique seu senso de valor próprio. Você está equipado para atender estas demandas do coletivo e fortalecer seu senso de valor próprio no processo. Enxergue lá fora, mas a partir do seu ponto de vista único.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



O Sol e também Mercúrio, seu regente, lhe trazem grande devoção, sensibilidade e entrega ao setor profissional e dos compromissos. Esta área está bem intensa e você deve fluir com sua sensibilidade. Todavia, Ceres e Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembram que você deve ter sua voz pessoal ouvida, que deve ter iniciativa pessoal e comunicar o que pensa.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este momento tem lhe trabalhado muito a fé, crenças, princípios e visões de mundo. Sua perspectiva está bem clara. Todavia, também deve estar atento às questões emocionais; algumas ideias mais subconscientes podem ser diversas dos seus objetivos e crenças. Tenha a mente aberta para analisar tais ideias, mesmo as que lhe pareçam mais estranhas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



O Sol, seu regente, e também mercúrio lhe fazem sondar seu psiquismo profundo, emoções, complexos, transformações, sexualidade e renascimento. Tudo isso, porém, carece de expressão em ideias, em especial as que envolvam grupos, amizades, causas, etc. Sua contribuição será aquela do ponto de vista profundo e transformador, mas lembre-se da leveza e bom humor geminianos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você está com um bom nível de abertura e diálogo com sensibilidade nas relações e parcerias. Está ponderando e refletindo, aberto ao auxílio. Tudo isso, porém, deve lhe auxiliar a decodificar melhor o uso da sua autoridade e seus planos de carreira e realização. Busque o apoio de parceiros profissionais ou afetivos, mas sem perder seu eixo no processo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este período lhe traz muita sensibilidade aos seu trabalho, tarefas, rotinas e saúde. Tudo isso tem sido vivido com entrega e dedicação. Todavia, deve estar atento para não perder o quadro maior e as possibilidades de vista. Busque entender e decodificar melhor qual o sentido maior dos seus esforços materiais. Também busque o entendimento do significado do que a linguagem do seu corpo quer lhe dizer.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este é um período que lhe traz muita conexão com sua essência, criatividade e expressão pessoal. Está encontrando a força de sua sensibilidade e fluindo na sua expressão sensível. Todavia, deve estar atento às suas emoções, limpando arestas e tendo leveza para entender as motivações mais subconscientes. Trabalho para limpar suas profundezas conscientemente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este momento lhe traz grande entendimento e consciência de suas emoções e necessidades pessoais. Isto agora deve se decodificar na relação com os outros. Busque deixar claros seus sentimentos, anseios e sensibilidade nas relações. Um pouco mais de acolhimento e transparência emocional podem lhe auxiliar no desenvolvimento social e/ou amoroso.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Sua mente está muito fluida e perceptiva; suas ideias estão intensas e você deve canalizar agora tudo isso. Todavia, você é lembrado que as ideias precisam de decodificação e utilidade prática. Busque aplicar suas ideias na rotina, trabalho e saúde. Bons insights e intuições podem lhe facilitar o trabalho e rumos que tem de tomar no campo material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este período lhe fortalece e instiga muitíssimo seu senso de valor próprio. Sua sensibilidade lhe auxilia a ter segurança material, agregar, acolher e valorizar a si mesmo e seus talentos. Todavia, você é lembrado que deve decodificar esse senso em expressões criativas e também na expressão de quem você é. Tenha o coração aberto para expressar o que é verdadeiro.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



O Sol e Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem grande foco na sua essência e em como expressá-la. Está com maior clareza de propósito e falante. Tudo isso, porém, deve lhe auxiliar a decodificar suas emoções pessoais, questões familiares, passado e desejos; tudo isso lhe pede trabalho e consciência. Use de sua visão única para expressar-se realmente nestes contextos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.