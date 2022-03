Horóscopo do dia (14/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Segurança na expressão própria

A Lua entra em Leão nos traz maior segurança emocional em sermos nós mesmos, na delimitação do próprio espaço e expressão da criatividade. A fase Crescente nos traz mais energia para nos posicionar e gerar novas possibilidades. A oposição aos planetas em Aquário nos relembra de que nossa sensibilidade deve estar a serviço do coletivo e do bem maior.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Estará seguro de si mesmo, de sua criatividade e autoexpressão. Se permita ser você mesmo com segurança, alegria e generosidade. Toda essa criatividade servirá como apoio para grupos, amigos, causas e mesmo desconhecidos. Tenha liderança e apoie a quem precisar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua conexão com suas raízes, emoções, família e/ou lar será forte. Estes temas lhe farão repensar suas emoções mais profundas, numa busca de resignificação e liberdade emocional. A segurança emocional e de suas raízes tende agora a produzir frutos na sua carreira, independência, autoridade e capacidade de gerir sua vida pelos próprios esforços.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje estará com maior segurança em suas ideias e na sua capacidade comunicativa. Sua expressividade e comunicação serão ainda mais fortes e evidenciadas, muito em especial ao se comunicar aquilo que é pessoal. Tudo isso lhe favorece a expansão, entendimento superior e intuitivo. Tenha abertura e flexibilidade para a fé, acreditando no melhor da vida.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua hoje lhe traz segurança em seu senso de valor próprio e na sua capacidade de rentabilizar seus talentos. Isso lhe será útil na promoção e execução de seu trabalho com otimismo e fé, ter mais segurança na sua identidade profissional. Suas emoções profundas estão num modo criativo e lhe induzem a seguir caminhos novos e alternativos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua passando pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior segurança e enraizamento em si mesmo. Se ame, se cuide e se acolha. Toda essa expressividade deve ser compartilhada generosamente com os outros, no amor e nas parcerias. Segurança emocional em si mesmo para abordar os outros e partilhar suas emoções, desejos e sensibilidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções hoje estarão mais subjetivas e sua conexão com o lado subconsciente aumentada. Essa entrega ao reino das emoções lhe permite entender padrões materiais que devem ser mudados. Sua intensidade emocional lhe instiga a usar da forte criatividade material do momento e agir sem delongas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão emocional com o social se faz grande. Estará mais afetivo e generoso com amigos e grupos. Busque amar de maneira generosa, acolhendo e fortalecendo aqueles à sua volta. Tudo isso lhe favorece na sua criatividade e poder pessoais, que estão muitíssimos aumentados neste período. Seu exemplo será contagiante.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua segurança emocional estará na sua profissão, na imagem que projeta e nos seus compromissos. Também cura na sua capacidade de servir, trabalhar e ser útil. Tudo isso lhe será útil para se sentir melhor com suas próprias emoções, rompendo com velhas emoções e atitudes estagnadas. Amadurecimento emocional, familiar e de independência.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A segurança em seus princípios e crenças se faz alta e lhe permite comunicar aquilo que acredita com mais facilidade. Seja autêntico e corajoso, sendo fiel àquilo em que realmente acredita. Esse tipo de sentimento lhe facilita o comunicar e repassar suas experiências para seus semelhantes, assim como fazer bom uso disto no presente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções mais profundas são acionadas hoje. Terá maior segurança em ser generoso na troca afetiva, emocional e sexual. Feridas ligadas à carência e insegurança são trazidas à tona para que sejam curadas. Tudo isso lhe permitirá se sentir mais seguro no plano material e no seu senso de valor próprio. Alie sensibilidade com objetividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Haverá hoje maior segurança na área dos relacionamentos e parcerias. Estará mais disposto à troca com sensibilidade e criatividade. Esse senso de afetividade e cuidado com o outro lhe fortalece na sua individualidade e capacidade de agir por si mesmo. Pode ter de acolher o outro na sua fraqueza ou necessidade, o que lhe desperta seu senso de compromisso.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A segurança em sua capacidade de trabalho se faz aumentada hoje pela posição lunar. Estará mais disposto a labutar e servir, mas de forma criativa e única. Há forte motivação de energias psíquicas, subconscientes e espirituais atuando a seu favor; elas devem agora ser canalizadas em serviço criativo e útil, em algo palpável. Confie nos seus potencias e brilhe.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.