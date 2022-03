Horóscopo do dia (13/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Crescimento pelas relações

A oposição da Lua em Câncer com Plutão em Capricórnio traz necessidade de crescimento a partir das relações. Há uma polarização entre a afetividade dessa Lua com a intensidade e autoridade de Plutão. O contato com o outro pode nos mostrar nossas imaturidades e carências, sendo preciso encarar a realidade tal qual é.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seus sonhos, anseios, emoções e vida familiar falam alto, mas é preciso que se lembre de suas obrigações, compromissos e carreira. Mesmo que sua realidade externa não seja exatamente o que sonhos, é preciso amadurecer, crescer e lutar pela concretização de tais sonhos, mesmo que isso leve tempo, paciência e persistência.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas ideias podem estar muito ligadas ao conforto, passado e emoções. Todavia, você passa por um processo que lhe pede amadurecimento de enxergar a vida com mais amplitude, liberdade e espiritualidade. Não se prenda a ideias limitantes, mas busque estar aberto para escutar o que a vida tem a lhe ensinar em termos de liberdade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua conexão com sua vida e conforto material falam alto com o posicionamento lunar, todavia você é chamado a amadurecer e descobrir que mudanças podem ser positivas. Um senso de carência que leva ao acúmulo de bens matérias é questionado por questões emocionais mais profundas. Também é chamado a sair mais de si e aprender a se entregar ao afetivo, sexual e vivências partilhadas com maturidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça suas qualidades emocionais. Todavia, mudanças nas relações com o outro tem ocorrido e lhe pedem mais maturação, compromisso e realismo. Sair dos excessos emocionais a partir do pragmatismo das relações. O contato com o outro serve de espelho para nossas imaturidades e nos pede crescimento.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões emocionais subconscientes são acionadas por questões ligadas ao trabalho, saúde, rotina e relações de trabalho. Nossas carências e inseguranças precisam ser trabalhadas, já que o mundo objetivo não para e pede realização. Não paralise seu trabalho, mas busque momentos de introspecção para sanar tais questões emocionais.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Questões emocionais ligadas a grupos e amizades podem lhe mobilizar, mas será preciso que use do aprofundamento emocional em si mesmo e em sua autoridade para não cair em chantagens e manipulações. Seja justo na expressão de si, mas também acolhendo os outros em suas fraquezas. Lembre-se de amadurecer suas relações sendo fiel à sua consciência.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua necessidade de trabalho e carreira é evidente com a Lua agora, todavia não deve ignorar os profundos processos emocionais e pessoais pelos quais passa. Fugir de si mesmo com muito trabalho não será a solução. Busque entender com maturidade o que lhe incomoda a nível emocional e aprenda a lapidar as arestas neste sentido.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua fé e crenças estão intensas pelo posicionamento lunar. Todavia, será preciso uma boa dose de maturação e racionalidade para não cair em excessos emotivos desnecessários. Reações emocionais exageradas pedem moderação. Não se guie por crenças cegas, mas se permita um aprofundamento em seu senso crítico para ser mais racional e flexível.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua lhe traz maior empatia e necessidade de troca, todavia há um aprofundamento em seu senso de valor pessoa que pede limites. Não se misture com energias que te puxam pra baixo, te desvalorizam ou que te sugam. Saiba estabelecer seu senso de valor próprio com maturidade e profundidade. Fidelidade a si mesmo, mas sem perder a empatia justa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões emocionais do outro podem lhe pedir mais amadurecimento e que estabeleça seus limites. Saiba enxergar o que é justo na demanda do outro e o que é capricho e não merece atenção. Sua ação aprofundada e direta pode servir de fator de transformação e cura neste sentido. Equilibre a troca com o outro e o aprofundamento em si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas demandas matérias estão em alta pelo posicionamento lunar, todavia será preciso se relembrar do compromisso sério com o lado espiritual, psicológico e sutil da vida. Tarefas vazias e robóticas pedem transformação, que saiba enxergar o andamento da vida material por um prisma mais espiritual. O contato com as emoções levando a mudanças materiais.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe traz maior conexão consigo mesmo, todavia a vida social lhe pede mais maturação e crescimento. Evite os excessos emocionais e saiba ser mais justo para com todos. Sair das atitudes de egoísmo e imaturidade, buscando fazer o melhor pelo bem estar de todos pode ser uma grande lição para hoje.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.