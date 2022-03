Horóscopo do dia (11/3): Confira a previsão de hoje para seu signo

Horóscopo do dia (11/03): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Arte EM)

Depuração de energias coletivas

Vesta entra em Aquário. Nosso fogo interno arde no sentido das transformações, inovações e em prol do futuro e do coletivo. Necessidade de se depurar o uso da mídia em massa, internet, participação em grupos, amizades e projetos. A Lua entra em Câncer, nos trazendo maior sensibilidade e necessidade de acolhimento e interiorização.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Você passa agora por um processo de depuração e limpeza de suas relações com o coletivo, sejam amizades, grupos ou qualquer tipo de interação que envolva mais pessoas. Busque se devotar às boas causas e a trazer mais fraternidade e equidade para todos. A Lua em Câncer lhe traz maior subjetividade e estimula seu lado acolhedor.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Este período lhe traz fortes energias depurativas no setor da carreira. Busque usar este fogo interior para alavancar sua projeção e abrir caminhos no mundo. Também o uso da autoridade precisa ser resignificado. Busque focar naquilo que é da sua competência e faça com ousadia. A Lua em Câncer lhe mobiliza o magnetismo comunicativo e intuição.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Seu fogo interno arderá neste período no sentido da fé, expansão e alegria. Terá maior senso de aventura e buscará novidades. A devoção para com suas crenças e conexão com o divino se farão fortes neste período, lhe desafiando a ir para além dos mecanismos mentais. A Lua em Câncer lhe traz maior conexão com o mundo material e o tempo presente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Seu fogo interno arderá neste período no aprofundamento emocional das relações. Sua energia sexual será intensa e lhe pede devoção. Busque entender suas questões emocionais, depurando aquilo que for necessário para ter mais leveza neste sentido. A Lua no seu signo lhe reforça suas naturais qualidades de amor, cuidado, sensibilidade e nutrição.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Este período lhe traz intensa depuração no setor dos relacionamentos. Busque transformar a maneira como interage com os outros, trazendo mais racionalidade e objetividade para este contexto. Terá forte devoção às relações e vida social. A Lua em Câncer lhe pede conexão com suas questões emocionais e entrega espiritual.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você entra em um período de grande devoção e depuração da relação com o mundo material. Haverá ainda mais vontade de trabalhar, se sentir útil e tomar medidas práticas. Devoção às realizações e cumprimento de tarefas, Excelente período para transformar a relação com saúde, alimentação e corpo. A Lua em Câncer lhe traz maior conexão com amizades e grupos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Este período lhe traz intensa devoção à expressão de si mesmo e de sua consciência e criatividade. Busque estar por inteiro e centrado em tudo o que fizer. Depuração para que se expresse com maior autenticidade. Fogo de romances intenso. A Lua em Câncer lhe traz maior conexão com seu trabalho, carreira e obrigações.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Seu fogo interno se acende na sua vida pessoal. Estará muito criativo, ligado ao lar, raízes e ancestralidade. Busque se devotar à busca do próprio lar ou então melhorias neste sentido. Depuração de relações familiares e pessoais. Riqueza de vida pessoal. A Lua em Câncer lhe mobiliza as energias da fé e positividade quanto ao futuro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Este período lhe traz grande depuração mental e comunicativa. Se permita reciclar a maneira como pensa e interage. Novas e estimulantes ideias podem lhe ocorrer neste período e sua intuição estará aguçada. Falar de sua fé, visão de mundo e inspirar os outros será algo poderoso. A Lua em Câncer lhe mobiliza a necessidade de partilha e afeto.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este será um intenso período de depuração de sua relação com o mundo material, valores, posses e talentos. Terá grande energia para mobilizar seus bens; busque reciclar, doar e entender seus desejos e necessidades. Busca por conforto, mas muito também através do minimalismo e limpeza. A Lua em Câncer lhe mobiliza o afeto nas relações e no amor.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Vesta no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobiliza o fogo interno para a esfera pessoal. Busque focar em si mesmo e no que é melhor para sua vida pessoal. Terá grande devoção, fé e capacidade de agir de maneira tanto irreverente quando cuidadosa. A Lua em Câncer lhe traz conexão amorosa com o plano físico e necessidade de traduzir amor em ações reais.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



Este período lhe traz forte devoção às questões espirituais, emocionais e psíquicas. Busque viver sua devoção com este fogo interno que arde fortemente, mas sem perder a racionalidade no processo. Busque trazer esta energia espiritual para ação no plano presente. A Lua em Câncer lhe traz forte conexão para com a sua própria Essência espiritual e criatividade.

