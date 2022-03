Horóscopo do dia (05/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Verbalizando o não falado

O trígono de Mercúrio em Aquário e Lilith em Gêmeos traz grande facilidade para se comunicar e verbalizar temas que foram reprimidos, são considerados tabus ou não foram ditos anteriormente. Há um fator racionalizante que facilita as resoluções com ponderação e objetividade. Mente capaz de aprofundar em temas difíceis sem se perder no processo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Questões não expressas pedem hoje que você as verbalize com frieza e objetividade. Questões ligadas a irmãos, parentes ou vizinhos podem ter de ser resolvidas, mas tudo com frieza e calma. Alguns temas considerados tabus podem ser abordados por você mesmo ou então em situações de grupo ou coletivas, mas há facilidade para se resolver quaisquer problemas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Algumas questões não expressas, em especial aquelas ligadas ao seu senso de valor próprio e carreira tendem a ser trabalhadas agora. Será preciso que você use da voz fria e objetiva de sua autoridade para estabelecer limites justos e ser fiel à valorização de si mesmo. Se deixou de dar o preço do seu trabalho ou de se dar o devido respeito no campo do trabalho, agora é o momento de reverter a situação com objetividade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe mobiliza questões não trabalhadas de suas necessidades, desejos e individualidade. Mercúrio, seu regente, faz um aspecto facilitado, lhe trazendo maior audácia em comunicar quem você é e o que deseja. Tenha mais fé em si mesmo e busque integrar suas questões mais ocultas na consciência, trazendo cura e inteireza.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Algumas questões subconscientes são mobilizadas hoje no sentido da cura. Você conseguirá enxergar com maior clareza questões que foram reprimidas. A troca profunda com os outros lhe permitirá explorar melhor suas águas subconscientes; busque ter diálogo, leveza e mesmo bom humor para lidar com tais questões. Expressão racional de emoções reprimidas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede abertura ao diálogo, mesmo em casos difíceis. Algumas questões relacionadas a grupos, amizades e visões coletivas podem emergir e você deve tentar dialogar com ponderação, racionalidade e objetividade. Busque se colocar no lugar do outro para entender seus medos, dores e angústias. Necessidade de diálogo profundo, mas racional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Algumas frustrações ligadas à carreira, trabalho e uso da autoridade podem emergir. Todavia, Mercúrio, seu regente, lhe facilita com uma visão pragmática e ponderada de tais assuntos. Questões não verbalizadas com figuras de autoridade podem lhe pedir um repensar a maneira como se comunica. Frustrações quanto a objetivos e realizações também lhe mostram o que precisa ser aprimorado na sua rotina e linha de ação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Algumas frustrações ligadas a possibilidades futuras podem emergir. Todavia, terá muita consciência de si mesmo e enxergará melhor seu poder pessoal e capacidade de mudar o próprio destino. Questões não verbalizadas ligadas à fé, posicionamento político e social, visões de mundo e princípios podem ser racionalmente verbalizadas agora com mais apropriamento de si mesmo e de sua consciência.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Questões subconscientes e/ou ocultas pedem maior ponderação e objetividade. Sua mente sonda agora suas águas emocionais e isto lhe facilita o reconhecimento de frustrações emocionais, sexuais e na partilha. Também questões familiares e/ou do passado podem estar envolvidas e lhe pedem uma visão mais fria e ponderada, sem reatividade emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Algumas frustrações ligadas a parcerias, casamento e/ou vida social podem emergir agora. Você pode não ter verbalizado algumas questões, mas está capacitado a fazê-lo agora com muita racionalidade, flexibilidade e objetividade. Busque ter clareza ao se expressar perante o outro. Busca por possibilidades e alternativas nas relações. Tenha posicionamento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede que enxergue com clareza e objetividade algumas frustrações ligadas a trabalho, rotina, serviço, saúde e relações no trabalho. Pode enxergar aquilo que não foi comunicado, em especial se deixou de expressar seu senso de valor pessoal nestes contextos. Busque direcionar sua mente e comunicação no sentido daquilo que acredita, mas tendo razão e flexibilidade nas resoluções e comunicações.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior comunicação e integração para consigo mesmo. O aspecto a Lilith lhe permite enxergar onde deixou de ser você mesmo e se expressar tal qual é. Também onde deixou de ser lúdico, espontâneo ou leve. Tudo isso agora lhe pede objetividade. Frustrações quanto a romances, filhos ou qualquer ação criativa lhe pedem que se flexibilize.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está num período em que sua mente se conecta Às suas questões mais subconscientes, espirituais, psíquicas e subjetivas. Tudo isso lhe será de grande ajuda para enxergar questões da vida pessoal, emocional e/ou do passado com mais racionalidade. O que não foi verbalizado nas relações pessoais ou familiares pede expressão clara e racional, sem perder a conexão espiritual. Busque um olhar mais desapegado do passado para transcender.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.