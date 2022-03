Muralista Eduardo Kobra conclui novos painéis durante concerto em São Paulo

Maestro Roberto Minczuk e o muralista Eduardo Kobra, no ateliê do artista. (foto: Rafael Salvador)



Neste sábado (5/3), o muralista Eduardo Kobra finalizará três murais no Theatro Municipal de São Paulo, enquanto a Orquestra Sinfônica Municipal se apresenta. A banda, regida pelo maestro Roberto Minczuk, tocará as Bachianas Brasileiras, de Heitor Villa-Lobos.





O dia 5 de março é lembrado pelo Dia Nacional da Música e também pelo aniversário de Villa-Lobos. Além disso, a produção artística de Kobra acontece em celebração ao centenário da Semana de Arte Moderna, de 1922.





Ao final das Bachianas Brasileiras, será apresentado o Gran Finale da “Nona Sinfonia” de Beethoven (1770 a 1827), em homenagem à guerra na Ucrânia e pedindo por paz. O maestro Minczuk afirma que este é “o maior símbolo musical da paz mundial”. Neste momento, o muralista vai concluir as três pinturas.

A Orquestra Sinfônica Municipal se apresenta em dois horários neste sábado (5/3). (foto: Rafael Salvador)

Sobre os murais





Serão dois murais laterais do palco do Theatro, com dois nomes da música clássica: Villa-Lobos e o alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750), compositor predileto do musicista brasileiro. Ao fundo, uma releitura do Cristo Redentor, que estará como maestro da orquestra.





As imagens vão misturar linhas de partituras musicais com os compositores, além das calçadas paulistas. Kobra conta que “conseguimos criar um efeito instigante, onde aparece que Bach, considerado um gênio do barroco musical, tinha uma partitura mais rebuscada e, digamos assim, organizada. Já Villa-Lobos, um dos principais nomes da Semana de Arte Moderna de 22, ganhou uma representação de partitura mais caótica”.

Mural "Olhares da Paz", em São Paulo, 2018. (foto: Divulgação)



Quem é Eduardo Kobra?

Eduardo Kobra produz grafites e murais há 35 anos. (foto: Rafael Salvador )

Kobra é um muralista de 46 anos, natural de São Paulo. Começou em 1987, com grafites e pixos no bairro Campo Limpo, zona sul da capital paulista. Criou o Studio Kobra, em 1995, para um muralismo original, inspirando-se em pintores mexicanos e norte-americanos.





Sua arte mescla realidade e transformismo, com abuso de cores e desenhos. Ele é autor de murais famosos como de Nelson Mandela, Anne Frank, Madre Teresa de Calcutá, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, John Lennon, Malala Yousafzai, Maya Plisetskaya, Salvador Dali e Frida Kahlo.





Seus murais estão espalhados em 35 países e diversos estados e cidades brasileiras. Ele teria buscado se inspirar em personagens e cenas “que servem de exemplo para um mundo melhor”. Em todos os trabalhos, o artista procura também democratizar a arte e transformar as ruas.





Do evento

16h e 19h30

Ingressos R$ 20 a R$ 80

Classificação livre

Duração: 75 minutos

Theatro Municipal – Sala de Espetáculos

1523 lugares

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n, República, São Paulo, SP - tel: 113225820





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.