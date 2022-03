Horóscopo do dia (04/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Horóscopo do dia (4/3): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Arte EM)

Sol com Júpiter em Peixes

A conjunção do Sol com Júpiter em Peixes nos traz consciência plena de nosso senso de espiritualidade, emoções profundas e coletivas, senso de expansão e fé que vem da sensibilidade. Há maior senso de coragem, aventura e propósito ao se navegar questões emocionais e/ou espirituais. Busque entender quem você é, quais os seus princípios e o que guia e norteia seus caminhos na vida

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



O dia de hoje lhe traz grande consciência de questões emocionais profundas, subconscientes, psíquicas e/ou espirituais. Você está às vésperas de seu aniversário e deve agora limpar estas questões não trabalhadas para que possa entrar no novo ciclo em breve. Há grande capacidade de transcendência e limpeza dessas questões e você se sentirá mais íntegro com você mesmo e com a vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



O dia de hoje lhe traz grande senso de propósito com consciência, em especial no que se refere a grupos, amizades, projetos coletivos, vida online ou qualquer outro contexto coletivo. Enxergará possibilidades de atuação que sejam expansivas, generosas e compassivas. Também mobilizará questões inovadoras, tecnológicas ou qualquer meio que lhe permita inovar.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Você enxergará agora com maior clareza seu senso de propósito na vida, carreira e obrigações. Está trabalhando questões emocionais que lhe facilitam a expansão no mundo. Acredite no seu profissionalismo. Também fortalece seu senso de maternidade ou paternidade. Busque direcionar sua vida conforme seus princípios e acredite na benevolência e possibilidades da vida.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



Este momento lhe traz grande consciência de seu senso de fé, crenças, princípios, visões de mundo, estudos superiores, objetivos futuros e viagens. Todos estes temas são mobilizados emocionalmente e lhe trazem otimismo e necessidade de agir em prol do futuro. Seu exemplo de fé e/ou princípios será importante para os demais à sua volta e para si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A conjunção do Sol, seu regente, com Júpiter lhe traz grande senso de expansão, em especial no campo da afetividade profunda, sexualidade, transformação e bens conjuntos. Terá grande clareza do senso de propósito conjunto e da necessidade de viver a partilha com consciência e generosidade. Clareza na limpeza e resignificação de padrões emocionais desafiadores.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



Você terá hoje maior consciência da necessidade de crescimento em conjunto. Busque se abrir mais para a troca afetiva verdadeira com os outros e distribua com mais generosidade o seu afeto. Parecerias com pessoas que podem lhe auxiliar estão em alta. Busque também resignificar as relações, já que carece de boa dose de liberdade e autenticidade neste setor.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Você terá hoje consciência de seus esforços no plano material, trabalho e serviço. Pode ter muitos bons insights e enxergar tudo sob uma ótica mais ampla. Também no campo da saúde estará enxergando padrões emocionais e se libertando do que é prejudicial. Cuidado para não cometer excessos e indulgências com saúde e alimentação. Força e otimismo para trabalhar e lidar com o campo material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Você estará hoje muito consciente de si mesmo, sua criatividade e poder pessoal (que provém muito das suas energias emocionais). Estará com brilho, carisma e expressividade. Bom para as artes, romances e tudo aquilo que for lúdico e divertido. Seu exemplo de fé, otimismo e coragem será importante para muitos. Busque expressar o melhor de si mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A conjunção de Júpiter, seu regente, com o Sol lhe traz grande clareza e senso de propósito. Muito em especial no que diz respeito à vida pessoal, familiar, lar, passado, ancestralidade e intimidade, terá um senso de caminho e individualidade marcado. Busque fomentar seus sonhos e desejos, já que sua força magnética está muito potencializada hoje.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Ocorre hoje um senso de clareza e lucidez mental grande. Sua mente estará aberta e enxergando padrões maiores e mais abrangentes. Também enxergará seu entorno com mais expansão, otimismo e senso de propósito. A comunicação tende a ser muito beneficiada, mas cuidado com os excessos. Benéfico para viagens e estudos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



O dia de hoje lhe traz grande consciência de sua vida material, finanças, senso de valor pessoal e talentos. Estará muito mais consciente e pleno ao expressar esta faceta da vida. Entenda que seus padrões emocionais influenciam muito sua vida material. Vibre muita prosperidade e amor a si mesmo agora. Boa sorte em situações materiais, mas evite a impulsividade excessiva.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A conjunção de Júpiter, seu regente, com o Sol lhe traz grande clareza e senso de propósito. Estará muito mais confiante em si mesmo e na sua capacidade de progredir e expandir com fé e otimismo. Busque exprimir sua generosidade emocional, estando plenamente ciente de que é uma fonte de amor universal e em plenitude de sua força e espaço pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.