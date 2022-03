Horóscopo do dia (03/03): Confira a previsão de hoje para seu signo (foto: Arte EM)

Transformando ação e valor

Marte e Vênus conjuntos em Capricórnio nos deixam cheios de energia criativa e força de vontade. Todavia, hoje se encontram com Plutão, trazendo a necessidade de transformação, morte e renascimento destes aspectos. Será preciso transformar nosso senso de ação e de valor em algo com mais relevância. Já a conjunção de Mercúrio e Saturno em Aquário nos pede que pensemos com mais racionalidade e amadurecimento nestas transformações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, se encontra conjunto a Vênus e Plutão. Você deve hoje transformar profundamente seu senso de ação e valor próprio, em especial na carreira, projeção profissional e uso da autoridade. Busque se libertar de situações que lhe oprimem, mas saiba fazê-lo com comedimento e maturidade. Sua mente passa pelo crivo da lapidação e do realismo, lhe pedindo visão objetiva.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, se encontra conjunta a Marte e Plutão. Você recebe um forte ímpeto para romper barreiras e buscar novas possibilidades. Sua mente sonda agora, em especial, temas como carreira e projeção no mundo e você deve assumir responsabilidade neste sentido. Há também um forte questionamento de crenças, princípios e fé que deve ser levado em conta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A tríplice conjunção de hoje lhe traz profundas transformações, em especial na questão afetiva e sexual. Há enorme força criativa para que você viva sua sexualidade e capacidade de dar e receber afeto com mais aprofundamento. Mercúrio, seu regente, se encontra com Saturno e lhe pede que pense com realismo sobre seus princípios e crenças.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A tríplice conjunção de hoje lhe pede transformação e aprofundamento nas relações e parcerias. Será preciso um olhar mais maduro e estabelecer limites justos, sem subjetividades excessivas. A conjunção Mercúrio e Saturno lhe traz um olhar racional sobre as emoções, em especial aquelas das vivências conjuntas. Enxergue os outros com clareza e senso de justiça.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A tríplice conjunção de hoje lhe traz muita energia transformadora para o setor do trabalho, serviço e saúde. Busque usar desta força criativa para alavancar suas possibilidades. Esteja atento aos desafios das relações de trabalho. A conjunção Mercúrio e Saturno lhe pede comunicação madura com os outros, que saiba ter limites justos nas parcerias.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A tríplice conjunção de hoje lhe traz grande necessidade de transformar o uso de seu poder pessoal. Sentirá que deve estabelecer seu espaço, mas deve fazer isso com maturidade e realismo. Mercúrio, seu regente, se encontra com Saturno e lhe pede mais organização em termos de trabalho, rotina e saúde, assim como assumir mais responsabilidade neste setor.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, se encontra conjunta a Marte e Plutão. Suas energias emocionais estarão bem intensas agora. Esteja atento, em especial, às relações familiares e íntimas, que podem lhe desafiar. Saiba relacionar, mas estabelecendo seus limites e individualidade com maturidade. Mercúrio e Saturno lhe trazem poder de voz pessoal e necessidade de assumir responsabilidade sobre si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Plutão e Marte, seus regentes, se encontram conjuntos e Vênus participa também. Sua energia mental e comunicativa está muito intensa e deve ser transformada. Cuidado para não ser agressivo na fala, mas saiba expressar seu valor e os justos limites. A conjunção Mercúrio e Saturno lhe pede amadurecimento emocional. Encare suas bases com realismo e razão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A tríplice conjunção de hoje lhe traz profunda necessidade de reformular seu senso de valor próprio e como age nesta direção. Há grande energia para mobilizar as possibilidades materiais, mas deve deixar ir o que não serve mais. A conjunção Mercúrio e Saturno lhe pede mais disciplina mental, que saiba silenciar a mente quando preciso e agir com realismo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A tríplice conjunção no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona muitas energias criativas e transformadoras. Sua vontade pode estar explodindo, mas lembre-se de usar do seu natural realismo, autoridade e disciplina neste sentido. A conjunção Mercúrio e Saturno lhe traz capacidade de refletir e organizar seu valor próprio e finanças.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A tríplice conjunção de hoje lhe mobiliza muito as forças subconscientes. Busque reflexão, análise e/ou meditação antes de agir por impulso. Este forte magnetismo pode ser muito bem canalizado para que você progrida e se aprimore. A conjunção Mercúrio e Saturno no seu signo lhe traz amadurecimento, lapidação de ideias e necessidade de se responsabilizar por suas escolhas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A tríplice conjunção de hoje lhe mobiliza muito as forças em prol das questões coletivas. Mas será preciso revisar sua ação e senso de valor e justiça. Amizades e grupos terão um tom transformador. A conjunção Mercúrio e Saturno lhe reforça o compromisso com a análise de suas questões subconscientes e espirituais. Busque objetividade e razão neste sentido.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.