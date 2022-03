Horóscopo do dia (27/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Intensidade de realização

Há um stellium (conjunção de vários planetas) ocorrendo no final do signo de Capricórnio. Marte, Vênus, Plutão, Vesta e hoje a Lua trazem fortes motivações ligadas ao uso da autoridade, poder, realização, senso de limites e estruturação. O trígono ao Nodo Norte em Touro mostra que tudo isso deve motivar um forte senso de valorização de si mesmo, estabilidade, realismo e realização.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz um trígono ao Norte em Touro. Este período tem lhe fortalecido no uso de sua autoridade, maturidade, experiência e capacidade de ação disciplinada e isto lhe facilita obter lucros, fortalecer seu senso de valor próprio e buscar forças para direcionar sua vida, se bancando naquilo que é importante para si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz um trígono ao Norte no seu signo (solar ou ascendente). Este período lhe tem aumentado o senso de valor e de como expandi-lo. Pense grande, sem perder seu natural realismo. Há maior ímpeto para arriscar, crescer e buscar seus próprios parâmetros na luta por seus objetivos. Foco nos seus princípios e como expressar a si mesmo valorosamente.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há um stellium de planetas neste período que lhe pede aprofundamento amadurecido em suas próprias questões emocionais, mas lembre-se da tônica capricorniana para ter maturidade e realismo neste setor. Isto lhe favorece a busca e valorização de suas questões psíquicas e/ou espirituais. Aprenda a reconhecer suas sombras com calma e busque se encarar com honestidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Há um stellium de planetas neste período que lhe traz grande foco nas relações e parcerias. O colorido capricorniano mostra que será preciso ser muito realista e maduro para se lidar com as dificuldades e limites junto dos outros. Esta vivência lhe facilita agora a busca por grupos, ideias novas e progressistas, apoio de amigos e valorização de sua contribuição coletiva.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há um stellium de planetas neste período que lhe traz grande necessidade de transformar sua relação com o mundo material, corpo físico, saúde, trabalho e rotina. Você é muito motivado a trabalhar tais questões com seriedade e dedicação. Isto lhe favorece a busca por demonstrar o seu valor na carreira, como profissional e/ou autoridade em sua área de atuação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há um stellium de planetas neste período que lhe reforça muito a necessidade de estar mais empoderado de si mesmo e utilizando suas energias criativas. Você deve encontrar sua Essência, sua espontaneidade e centramento. Tudo isso lhe favorece a busca corajosa por novas paragens, objetivos e expansões, além de fortalecer sua fé.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz um trígono ao Norte em Touro. Você tem sido desafiado a encarar suas emoções de frente e com maturidade. Questões de relações familiares, do passado ou da intimidade estão sendo trabalhadas. Tudo isso lhe favorece agora mudanças ordenadas, maior abertura afetiva, sexual e emocional. Valorize a sua sensibilidade e sentimentos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte e Plutão, seus regentes, fazem um trígono ao Norte em Touro. Você está num processo de profunda transformação de ideias e conceitos. Sua capacidade e qualidade de verbalização estão sendo trabalhadas e devem amadurecer. Tudo isso lhe facilita valorizar mais a estabilidade das relações, se abrir com mais honestidade e realismo ao outro e ter mais estabilidade e ponderação.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há um stellium de planetas neste período que lhe motiva muito a transformar sua relação com seu senso de valor próprio. Você está amadurecendo neste sentido e firmando de maneira realista seu valor como ser humano, assim como seu senso de merecimento. Tudo isso lhe facilita as realizações no trabalho, melhorar a qualidade dos seus serviços e ter mais constância nos cuidados com rotina e saúde.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há um stellium de planetas no seu signo (solar ou ascendente) neste período que lhe pedem profunda transformação de si mesmo. Você está enxergando melhor seu valor próprio e capacidade de ação, assim como suas emoções profundas. Tudo isso lhe facilita valorizar mais a si mesmo e sua expressão criativa. Busque o valor da coragem e da criatividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Há um stellium de planetas neste período que lhe traz grande motivação ligada ao seu psiquismo, emoções subconscientes, espiritualidade e vida emocional. Estas transformações lhe pedem compromisso e saber se lapidar. Este processo lhe facilita a abertura emocional, valorizando seu lar, família ou as mudanças que estão ocorrendo neste setor da vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Há um stellium de planetas neste período que lhe traz fortes motivações ligadas aos grupos, ideais progressistas, novas tecnologias, internet, amizades e outras vivências coletivas. Este setor de sua vida tem sido fortemente ativado e lhe pede maturidade. Tudo isso lhe facilita expressar suas ideias com mais valorização de si mesmo e propriedade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.