Horóscopo do dia (26/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Comedimento e mudança

A Lua entra em Capricórnio, nos trazendo um maior senso de comedimento, lapidação e contenção emocional. Aqui é preciso amadurecer nossos impulsos. O trígono a Urano em Touro mostra uma facilidade em mudar as emoções, ventilar e podar o que for preciso. Mudanças práticas também são auxiliadas por este trânsito.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz ideias e insights que podem lhe auxiliar na questão profissional e financeira. Busque ter mais audácia e irreverência na expressão de seu valor próprio. Seu carisma profissional será alto e lhe pede que pense fora da caixa, mas sem perder o profissionalismo. Confie nos seus sentimentos e instintos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz maior necessidade de buscar por liberdade, irreverência e fazer algo diferente. Você passa por um processo de renovação de si mesmo e hoje suas emoções lhe auxiliam a ter mais fé nas possibilidades, no futuro e na busca por novos horizontes. Acredite mais no seu potencial e seja mais direto nos seus posicionamentos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz maior irreverência no campo emocional. Questões guardadas no subconsciente precisam ser analisadas. Em especial repressões ou questões difíceis ligadas à sexualidade, partilha e emoções profundas. Busque um olhar mais livre, objetivo e racional para entender a origem de certas emoções e para curá-las.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz maior irreverência no setor das relações. Busque ter uma cabeça mais aberta e traga ideias mais inovadoras para suas parcerias. Conciliação entre amizade e amor. A Lua, sua regente, lhe deixa mais receptivo ao outro; todavia deve entender com o signo oposto, Capricórnio, que muitas vezes é preciso colocar limites nas relações.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz necessidade de inovação em relação a métodos, hábitos, rotinas, trabalho e saúde. Muitas estruturas de sua vida estão sendo renovadas e isto pode ser muito benéfico para que encontre formas mais gratificantes de se relacionar com o mundo material. Busque ser adaptável quanto à vivência da rotina e ouse fazer diferente.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz necessidade de mudança emocional quanto a si mesmo. Ouse renovar sua visão de mundo e assuma mais o poder sobre si mesmo e sua vida. Você deve se enraizar em si mesmo, cuidar mais do que lhe faz bem e estar seguro de seu potencial e poder. Tenha um olhar mais livre, saindo de formatações limitantes e se permitindo seu potencial pleno.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revolucionar suas emoções pessoais. Busque um olhar alternativo, objetivo e mais racional quanto a questões familiares, vida pessoal e vivências passadas. A vivência inovadora das emoções profundas e/ou sexualidade pode ser uma motivação importante para sair de padrões velhos e estagnados.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz um olhar mais aberto quanto a relações e comunicação. Mudanças nas relações lhe pedem que expresse com clareza seus sentimentos, mas também com maturidade e realismo. Ideias de outras pessoas podem lhe ser muito úteis para repensar padrões mentais ou formas comunicativas. Esteja aberto e adaptável ao seu entorno.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz necessidade de revisar valores, posses, fianças e talentos a partir das inovações que se processam em sua vida material, rotina, saúde e trabalho. Inovações podem ser um excelente estímulo para que você se valorize mais e estabeleça melhor seus talentos. Busque enxergar a vida material sob prismas mais alternativos, saindo da estagnação.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz mais audácia e segurança emocional para se expressar com veracidade. Busque ter coragem, criatividade e se aventurar. Confie nos seus instintos e sentimentos. Os romances estão em alta e podem lhe tocar emocionalmente. Transforme sua relação consigo mesmo e sê dê mais apoio e acolhimento, escutando sua voz interior.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz maior inovação no terreno emocional. Urano, seu regente, passa pelo seu setor familiar, pessoal e emocional, lhe pedindo que busque saídas alternativas, não esteja tão identificado com as situações e transforme o que for preciso. A posição lunar facilita o processo, lhe dando maior segurança em relação ao espiritual e/ou suas questões psíquicas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz necessidade de irreverência no campo social e comunicativo. A posição lunar lhe traz maior abertura ao convívio; todavia, o trígono a Urano lhe traz mais irreverência e autenticidade ao se comunicar com pessoas, amigos e grupos. Tenha a cabeça aberta para mudar padrões de relacionamento estagnados.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.