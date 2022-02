Horóscopo do dia (25/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Integração de polaridades

O sextil entre a Lua em Capricórnio e o Sol em Peixes nos traz um equilíbrio de polaridades, balanceando bem nossa consciência emocional profunda com nossos esforços no plano material. Vesta faz conjunção com Vênus-Marte em Capricórnio, potencializando ainda mais nosso foco de integração criativa das polaridades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A consciência profunda sonda agora questões emocionais que facilitam o repensar e fluir no campo da vida material, profissional e no uso da autoridade e independência. Você está integrando agora as polaridades energética e material, devendo utilizar sua força magnética para realizar as mudanças materiais e criativas que almeja.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há grande foco agora em melhorias e foco no futuro. Você está aliando sua ação e senso de valor em prol de expansões com resultados. Sua mente está consciente no processo e lhe mostrando possibilidades diversas. Integração entre mente e fé. Bom momento para se contar com o apoio de amigos e grupos, mas sem perder sua individualidade no processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está hoje com grande foco no uso de suas energias emocionais, sexuais e magnéticas. Terá grande ímpeto neste sentido, mas sem perder seu senso de autoridade e limites. O uso das forças básicas de maneira criativa também facilita o fluir no plano material e objetivo. Aprendizado de integração com os sentimentos para que a vida flua naturalmente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas relações são muito mobilizadas agora e você é chamado a vivê-las, mas será preciso integrar a necessidade de relacionar com um senso de liberdade, objetivos futuros, fé e expansão. Integração entre liberdade e compromisso. Estará se relacionando tanto agindo quanto sendo receptivo. Use de sabedoria emocional e empatia com o outro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz maior consciência de suas forças emocionais profundas e agora elas se integram com seus esforços materiais, trabalho e saúde. Há um equilíbrio entre desejar e realizar muito criativo e benéfico. Sua força e magnetismo serão fundamentais na cura e manutenção da saúde e das possibilidades no campo físico.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há agora grande criatividade e necessidade de se assumir o poder pessoal, mas também tendo consciência das relações, diplomacia e abertura. Integração entre força pessoal e partilha. Suas energias serão intensas e pedem realizações. Busca por viver romances, aventura ou fazer coisas mais corajosas e espontâneas, mas tendo bom senso e racionalidade no processo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um período de grande criatividade e força pessoal e emocional. Há uma integração entre seus esforços no plano material e suas necessidades, sonhos e desejos pessoais. Você está se permitindo expressar sua sensibilidade melhor, mas sem perder o senso crítico ou praticidade. Confie na sua sensibilidade e se permita as transformações necessárias.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você é muito mobilizado no uso criativo de suas palavras e mente agora. Sua consciência de alia ao processo, trazendo integração entre poder criador e uso do intelecto. Busque verbalizar e projetar tudo aquilo que deseja criar. Sua expressão de si mesmo será clara e transparente, mas também se permitindo a boa convivência e valorização das pessoas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está sob excelentes influências astrais para frutificar e prosperar. Seu senso de valor é muitíssimo aumentado e potencializado, mas tudo isso também graças à conexão com suas emoções pessoais, subjetividade e ancestralidade. A consciência de seus sonhos e desejos pessoais lhe dirige agora rumo a boas realizações materiais. Integração de sentimento com vida material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu signo é bastante mobilizado agora. Você está encontrando forças criativas e recursos em si mesmo, se enxergando com muito mais possibilidades e diversidade. Terá consciência de suas ideias e da necessidade de ser adaptável e flexível. Isto lhe permite sair das amarras que construiu para si, exteriorizando uma pessoa mais alegre, diversa e consciente de si mesma.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este é um período muito fértil em termos emocionais. Você está aprendendo a se abrir mais para a sensibilidade, saindo da dureza excessiva do intelecto. A consciência de sua vida material e senso de valor próprio se integra agora com questões emocionais e/ou espirituais, facilitando o processo. Acolhimento emocional aliado ao senso de segurança e bem estar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este é um período muito rico e benéfico, em especial nas suas relações de amizade, grupos, causas e tudo que se liga ao coletivo. Você está muito consciente de si e de seu senso de propósito e espaço; tudo isso lhe facilita estar em contato com o mundo, mas sem se perder nele ou nas relações. Comunicações e contatos valorosos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, homeopatia, florais, cinesiologia aplicada, massagem ayurvédica, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.