Horóscopo do dia (23/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Minguante em Sagitário

A Lua entra na fase Minguante em Sagitário. Será preciso nos desidentificar com crenças e planos futuros limitantes. Nem sempre tudo tem de ser como desejaríamos. Busque enxergar ávida sob um ponto de vista mais filosófico e sábio, sem reatividade. O Norte em Touro nos lembra de buscarmos realismo, calma e aterramento, saindo dos excessos emocionais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua lhe pede desapego de velhas visões de mundo, de achar que sabe tudo, do excesso de impulsividade e de crenças limitantes. Alguns objetivos podem ter de ser sacrificados ou deixados de lado por hora. O Norte em Touro lhe relembra de focar em seu valor pessoal e no tempo presente. Mais aterramento, menos passionalidade emocional.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua lhe pede mais desapego das visões alheias, de um falso senso de segurança e dependência do outro, da necessidade de fazer, acreditar e seguir tudo conforme o outro quer. O Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra de buscar a si mesmo, contando com a própria força e valorização de si. Enxergue o que é melhor para você.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua lhe pede desapego da necessidade de agradar e viver a vida conforme as crenças alheias, ou ainda por uma falsa segurança emocional em seguir o outro em suas visões. Tenha sabedoria para saber quando incluir os outros. O Norte em Touro lhe pede mais valorização do senso de espiritualidade e entrega, saindo dos excessos mentais e materiais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua lhe pede maior desapego quanto a rotinas, métodos e excesso de organização e ordenação. Sair da necessidade de controle e excessos limitantes. Busque sabedoria e sensibilidade ao lidar com o mundo material. O Norte em Touro lhe relembra de buscar solidez nas relações e nas inovações, saindo um pouco de si mesmo e enxergando o coletivo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua lhe pede maior desapego de atitudes egóicas, de querer ser o centro das atenções a todo custo, de ter que fazer tudo sempre à sua maneira. Use de suas forças pessoais e criativas com sabedoria e na medida certa. O Norte em Touro lhe pede valorização de seus esforços no mundo, carreira e disciplina. Busque ser mestre e dono de si mesmo com responsabilidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua lhe pede maior desapego do passado, da introspecção, de mágoas e devaneios com o que já se foi. Também dos excessos familiares. Busque viver suas emoções e subjetividade, mas com sabedoria e senso de liberdade. O Norte em Touro lhe pede valorização de sua fé, capacidade de expansão e visão de mundo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua lhe pede maior desapego de ideias e padrões mentais rígidos. Busque não ter uma visão unilateral da vida e cuidado com o uso da fala para não verbalizar emoções ruins no calor do momento. Use da sabedoria emocional ao se comunicar. O Norte em Touro lhe pede que valorize mais suas emoções profundas e capacidade de partilha.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua lhe pede maior desapego quanto a um senso excessivo de posse, rigidez ou valor próprio. Menos egoísmo e excessos de si mesmo. Busque enxergar seus valores e posses com mais sabedoria, generosidade e desapego. O Norte em Touro lhe lembra de valorizar as pessoas com quem se relaciona, partilhando o que tem de valioso e de bom.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior desapego dos excessos do ego, de atitudes impulsivas, individualistas em excesso ou de querer impor seu ponto de vista. Use sua subjetividade com sabedoria. O Norte em Touro lhe relembra de valorizar o plano material, um senso de humildade, praticidade, rotina e espírito de trabalho.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua lhe pede maior desapego quanto a sonhos, devaneios e questões subconscientes. Sair dos excessos de fantasia e idealização da vida. Use sua sensibilidade com sabedoria. O Norte em Touro lhe relembra de focar mais em si mesmo, na sua coragem de se expressar e fazer as coisas à sua maneira. Busque expressar seus valores e talentos no presente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua lhe pede maior desapego quanto a ideais coletivos, grupos, amizades e devoção às massas. Contribua neste sentido dentro do seu tempo e disponibilidade, usando de sabedoria. Cuidado para não comprar ideologias massificadas do mental coletivo. O Norte em Touro lhe relembra de valorizar sua vida pessoal e aquilo que é vivido na intimidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe pede maior desapego de carreira, obrigações sem sentido, realizações externas a qualquer custo e de uma vida árida. Busque se dedicar ao trabalho e obrigações com sabedoria e dentro do seu próprio tempo. O Norte em Touro lhe pede que valorize mais a irreverência, flexibilidade e capacidade de trazer leveza e bom humor para a vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, homeopatia, florais, cinesiologia aplicada, massagem ayurvédica, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.