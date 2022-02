Horóscopo do dia (22/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções em transformação

A Lua em Escorpião aprofunda nossas emoções e a necessidade de transformá-las. O trígono ao Sol em Peixes nos traz um senso maior de propósito a nível emocional. Os aspectos tensos da Lua com Urano em Touro e Saturno em Aquário trazem desafios para tal expressão, pedindo um equilíbrio entre razão e emoção, além de enxergar o subjetivo sob um ponto de vista mais transpessoal e amplo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua lhe estimula agora em sua profundidade e intensidade emocional. O bom aspecto ao Sol lhe traz mesmo um senso de propósito espiritual na troca afetiva e/ou sexual. As relações com grupos e finanças podem ser desafiadoras hoje, lhe demandando atenção e um senso de racionalidade e pragmatismo ao lidar com sua intensidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua vem lhe estimulando as parcerias, casamento e tudo que envolva o outro com intensidade emocional. O bom aspecto ao Sol lhe traz um senso de propósito nas relações humanas e nas trocas com sensibilidade. Questões de carreira e de individualidade podem ser desafiadoras hoje, lhe pedindo posicionamento, mas sem perder a sensibilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua traz estímulos à sua conexão emocional com seu trabalho e o mundo material. O bom aspecto ao Sol lhe traz consciência de propósito profissional, de como aplicar seus esforços diários para progredir na carreira. Questões emocionais subconscientes e também crenças e visões de mundo podem lhe desafiar, lhe pedindo pragmatismo e senso comum.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua lhe estimula agora suas emoções intensamente em sua expressão e criatividade. O bom aspecto ao Sol lhe facilita ter fé em si mesmo e na vida, trazendo propósito em ser. Questões ligadas a grupos, amizades, vida sexual e bens conjuntos podem lhe desafiar, pedindo que seja autêntico e fiel a si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua vem lhe estimulando emoções intensas e ligadas à vida familiar e pessoal. O bom aspecto ao Sol lhe traz maior senso de propósito afetivo, emocional, sexual e pessoal. Questões ligadas à carreira e aos relacionamentos e parcerias podem ser desafiadores, lhe pedindo fidelidade emocional e uma visão mais afetiva.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua lhe estimula sua mente com um senso subjetivo forte e aguçada intuição. O bom aspecto ao Sol lhe traz um senso de propósito nas relações e parcerias, trazendo mentalidade gregária e solidária. Questões ligadas às crenças, fé, trabalho e rotinas podem ser desafiadoras, lhe pedindo um senso de racionalidade e flexibilidade não condenatória.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua agora lhe estimula profunda conexão com seus valores, talentos e finanças. O bom aspecto ao Sol lhe traz senso de serviço, trabalho e de como aplicar seus talentos melhor na prática. Questões ligadas aos bens conjuntos, sexualidade, autoexpressão e domínio podem lhe desafiar agora. Lembre-se de ter uma visão pragmática para resolver o que precisar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) vem lhe trazendo emoções intensas, subjetividade e força de transformação emocional. O bom aspecto ao Sol lhe traz grande senso de propósito e consciência, de ser quem é de verdade, sem máscaras. Questões ligadas à vida familiar, ao passado, às relações e parcerias podem lhe ser desafiadoras. Lembre-se de ser fiel a si mesmo e suas visões de vida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua lhe mobiliza questões emocionais subconscientes e espirituais com intensidade. O bom aspecto ao Sol lhe traz grande senso de propósito afetivo, pessoal, familiar e de acolhimento. Questões ligadas à comunicação, ideias, trabalho, saúde e rotina podem ser desafiadoras, mas lembre-se de buscar seus recursos internos e sensibilidade neste caso.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua vê lhe mobilizando questões emocionais que envolvam amizades e situações grupais. O bom aspecto ao Sol lhe traz um senso de propósito intelectual e social aguçado. Questões ligadas ao financeiro, valores pessoais, autoexpressão e poder podem lhe ser desafiadoras, lembre-se de usar de racionalidade e flexibilidade na resolução dos problemas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua lhe mobiliza questões emocionais que envolvam trabalho, carreira e posições de autoridade. O bom aspecto ao Sol lhe traz senso de propósito ligado à carreira e como ampliar seus ganhos e aplicar seus talentos. Questões ligadas à individualidade, assertividade e vida familiar e emocional podem lhe desafiar. Lembre-se de ser pragmático e usar de sua autoridade na resolução de problemas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua lhe mobiliza na identificação com suas crenças e na conexão com sua fé. O bom aspecto ao seu Sol em Peixes lhe traz grande senso de propósito e fé em si mesmo. Questões ligadas ao subconsciente, questões psicológicas, intelectuais e de comunicação podem ser desafiadoras e lhe pedem fidelidade a si mesmo e sua expressão pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, homeopatia, florais, cinesiologia aplicada, massagem ayurvédica, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.