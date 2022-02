Horóscopo do dia (21/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Analisando compromissos

A conjunção de Mercúrio e Juno em Aquário nos pede análise racional, fria e objetiva sobre nossos compromissos, senso de fidelidade nas relações e o quanto nos doamos aos outros. Busque ventilar emoções como ciúmes através de análises mais objetivas. Também propício a repensar compromissos com mais liberdade e inovação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente permeia agora seus compromissos para com amizades, grupos, causas e tudo que envolva experiências coletivas. Algumas relações podem pedir discussão sobre comprometimento e senso de visão de futuro. Pode ser que tenha de ser porta voz de questões coletivas ou grupais. Busque analisar tudo com muita objetividade hoje.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe leva a refletir sobre seus comprometimentos profissionais e autoridade. Busque refletir com objetividade se você se compromete com o que realmente almeja na vida. Figuras de autoridade, em especial as femininas, podem ser foco aqui; busque ter comunicação aberta e honesta nestes contextos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Juno, a rainha do Olimpo. Estará muito comprometido com suas visões de futuro, objetivos e expansão. Busque ser fiel à sua visão de vida, sua ética, fé e aquilo que lhe dá esperanças. Empoderamento a partir da fé em si mesmo e nas possibilidades na vida. Busque foco objetivo nos seus planos e desejos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede que entenda e ventile emoções profundas, em especial nas parcerias, casamento e compromissos. Ciúmes, possessividades e apegos devem ser flexibilizados a partir do entendimento racional. Busque ser mais aberto e leve. Sua capacidade de se comprometer em questões conjuntas está alta, mas lembre-se de fazê-lo com sem passionalidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta agora para seu senso de fidelidade nas relações, casamento e parcerias. Busque analisar tudo isso com objetividade e razão. Comunicação aberta, honesta e isenta de excessos emocionais vai facilitar muito o processo. Busque entender se as parcerias são benéficas ou se te prendem de alguma forma. Busque ter a cabeça aberta e pondere.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, se encontra com Juno, a rainha do Olimpo. Estará muito comprometido com suas tarefas rotineiras, trabalho, prestação de serviços, saúde e cuidados materiais. Todavia, também deve analisar se não está se aprisionando em rotinas robóticas sem sentido. Reflita hoje sobre como canaliza seus esforços e usa sua fidelidade no campo material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede reflexão sobre a fidelidade a si mesmo e sua expressão genuína e criativa. O momento lhe pede que saia da estagnação e busque expressão de sua consciência profunda. Busque entender onde é ou deixa de ser fiel àquilo que realmente sente, vibra e é. Expressão feminina criativa, vaidosa e criativa, mas com um tom irreverente e inovador.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você deve agora entender e encarar com honestidade suas emoções pessoais. O senso de possessividade e ciúmes nas relações pessoais deve ser ventilado e transformado, assim como senso de ressentimento ou vitimismo. Há grande capacidade sua em se comprometer nas parcerias, casamento e vida familiar; todavia deve também ter um senso objetivo, irreverente e alternativo. As relações pedem honestidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede grande leveza e flexibilidade quanto a compromissos assumidos. Analise tudo com muita frieza e razão. Sua fala terá um tanto de senso de parceria, mas também de dignidade e senso de dever conjunto. Busque repensar também o foco de sua linha de estudos e como canaliza seu foco no plano mental.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você deve hoje repensar seu compromisso com seu senso de valor. Busque entender como dirige seu foco em finanças, valores e bens pessoais. Também deve reavaliar se não está senso rígido, teimoso e estagnado com determinadas atitudes. O momento lhe traz grandes possibilidades criativas e você deve contribuir com uma cabeça mais aberta para fluir.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Mercúrio e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz foco mental sobre si mesmo e o quanto tem sido fiel a si mesmo ou não. Busque entender suas necessidades pessoais e foque naquilo que lhe trará verdadeira felicidade, saindo das expectativas externas e relacionadas aos outros. Expresse mais cuidado para consigo, se apoiando e amando.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede que se conecte mais com o compromisso de viver sua espiritualidade, análise psicológica e questões subconscientes. Mas tudo isso deve ser feito com a leveza e flexibilidade de Mercúrio. Você passa por um importante momento de reconexão com seu propósito de vida e o apoio do lado sutil pode lhe ser muito útil e benéfico.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, homeopatia, florais, cinesiologia aplicada, massagem ayurvédica, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.