'Mães paralelas', que pode dar o Oscar a Penélope Cruz, chega à Netflix

Ana (Milena Smit) e Janis (Penélope Cruz) se aproximam quando passam a ocupar o mesmo quarto no hospital em que vão dar à luz (foto: Netflix/divulgação )

"Mães paralelas", de Pedro Almodóvar, não foi escolhido para representar a Espanha na disputa do Oscar de melhor filme internacional. O eleito pelo país, "O bom patrão", de Fernando León de Aranoa, não entrou na lista de indicados. Mas em 27 de março, dia da entrega do prêmio, os espanhóis vão torcer pela protagonista do longa de Almodóvar, Penélope Cruz, que concorrerá à estatueta de melhor atriz com Jessica Chastain ("Os olhos de Tammy Faye"), Olivia Colman ("A filha perdida"), Nicole Kidman ("Apresentando os Ricardos") e Kristen Stewart ("Spencer").









“Pedro (Almodóvar) retrata a maternidade de uma forma que vai muito além da necessidade de abrir o debate político sobre essa condição. É muito bonita a maneira como ele aborda o assunto, ressaltando o direito à dignidade que todo ser humano merece”, afirmou Penélope Cruz ao “El HuffPost”, versão espanhola do site de notícias norte-americano.





Casada com o ator Javier Bardem, ela tem dois filhos, Luna, de 8 anos, e Leonardo, de 10. O marido é o protagonista de “O bom patrão”, o filme espanhol esnobado pelo Oscar 2022, e está indicado ao Oscar por seu desempenho como Desi Arnaz, o marido de Lucille Ball (Nicole Kidman) em “Apresentando os Ricardos”.





HOSPITAL

Sétimo longa em que Penélope é dirigida por Almodóvar, “Mães paralelas” acompanha a trajetória de duas mulheres – Janis (Penélope) e Ana (Milena Smit) –, que dividem o quarto de hospital onde vão dar à luz. Ambas são solteiras e engravidaram sem querer.





Janis, mulher de meia-idade e fotógrafa bem-sucedida, não se arrepende e está exultante. Já a jovem Ana se encontra assustada, arrependida e traumatizada pela gestação inesperada.











Ao longo da trama, a fotógrafa tenta encorajar a companheira de quarto, enquanto as duas conversam pelos corredores do hospital. As poucas palavras que trocam criam forte vínculo entre elas, mudando de forma decisiva a vida de Janis e Ana.





Ao jornal americano “The New York Times” Penélope afirmou que interpretar Janis foi o trabalho mais intenso de sua carreira. “Ao final, fiquei emocionalmente esgotada, mas com um sorriso no rosto, porque me deliciei a cada segundo”, disse.





“Mães paralelas” abriu o Festival de Veneza no ano passado. Penélope Cruz recebeu o Leão de Ouro de melhor atriz. O elenco conta também com Aitana Sánchez-Gijón, Israel Elejalde, Julieta Serrano e outra musa de Almodóvar, a carismática Rossy de Palma.

“MÃES PARALELAS”

>> Filme de Pedro Almodóvar

>> Disponível na Netflix

>> Em cartaz às 14h e às 18h20, no UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes)