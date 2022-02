Horóscopo do dia (19/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Energias criativas

O sextil entre Júpiter em Peixes e Urano em Touro nos facilita as inovações no plano material em ressonância com nossas energias criativas, imaginativas e magnéticas. Excelente dia para visualizar seus desejos e potencializá-los. Também estamos mais inovadores e criativos no uso da fé, estilo de vida e como enxergamos nossas vidas em sociedade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu potencial criativo está aumentado neste período. Suas forças psíquicas, emocionais e espirituais lhe facilitam a criação de novas realidades materiais e financeiras. Busque focar com otimismo no seu senso de valor próprio e capacidade de romper barreiras e limites. Use de sua imaginação, ação e valor próprio para recriar suas possibilidades no plano material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você estará agora bem mais ousado e corajoso na expressão de si mesmo e de seu poder pessoal. Urano no seu signo tem lhe pedido uma recriação de si mesmo e agora o aspecto a Júpiter facilita energias e ideias criativas para lhe impulsionar adiante. Sua audácia, fé e senso de aventura pedem canalização e um recriar a si mesmo, saindo da estagnação limitante.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas questões subconscientes são trabalhadas agora com intensidade no sentido de te libertar de velhas crenças e valores estagnados. Se permita reinventar sua conexão com o lado invisível da vida, acreditando mais no valor da espiritualidade e do lado sutil e invisível da vida. Isto lhe facilita expandir e abrir novas portas no mundo. Esteja entregue e flua corajosamente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A vida lhe pede agora que saia um pouco de si mesmo e se abra para a vivência das questões coletivas. Seu idealismo, visões de mundo, fé, crenças e senso de ética são mobilizados para que você tenha ações coletivas e busque mais equidade, valor e contribuição com grupos, causas, amizades e contextos coletivos. Use de sua criatividade para auxiliar a todos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas forças emocionais e criativas trabalharão muito bem agora em prol das inovações no mundo e carreira. Suas forças básicas, sexuais e emocionais lhe facilitam a coragem e valor aplicados nas inovações práticas. Parcerias e esforços conjuntos também lhe facilitam tais melhorias. Esteja focado no valor do que tem a oferecer para o mundo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este momento lhe pede energias criativas para mudanças em seus objetivos de vida e também parcerias. Há um senso de expansão conjunta que lhe pede resignificar os objetivos das relações. Necessidade de maior abertura e liberdade para funcionar em conjunto. Boas parcerias também lhe permitindo enxergar muitas novas e ricas possibilidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você está sendo chamado a revolucionar suas emoções mais profundas e isto, feito com consciência, lhe facilita expansões na rotina, mudanças no trabalho e progressos no campo da saúde. Visualizações criativas serão de grande ajuda. Se permita sentir a realidade que quer criar. Busque enxergar o mundo material sob uma perspectiva mais profunda e saia da estagnação.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento lhe traz mudanças criativas ligadas às relações. Você está acreditando mais em si mesmo e no seu potencial e valor. Isto implica em mudanças de posicionamento perante os outros e sua mudança de comportamento pode ser fundamental na transformação alheia agora. Permita que seu brilho, magnetismo e sensibilidade transformem pessoas à sua volta.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Júpiter, seu regente, recebe aspecto harmônico de Urano. Sua perspectiva tem sido a das emoções pessoais, da sensibilidade e subjetividade. Toda essa força emocional lhe facilita mudanças nas rotinas, trabalho e saúde. Seus sonhos pessoais fortalecem uma valorização de seus esforços no mundo. Busque fazer seus sonhos realidade através do trabalho, consistência e esforços continuados.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O momento lhe traz grande força de expressão pessoal e de suas ideias. Estará bem mais ousado em expressar a si mesmo e isto lhe facilita comunicar ideias pessoais com otimismo, coragem e liberdade. Tenha foco naquilo que sua consciência lhe pede e se permita ser livre na expressão do que é verdadeiro em si mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Urano, seu regente, recebe aspecto harmônico de Júpiter. Você é chamado agora a revolucionar e reinventar suas emoções pessoais, lar, convivência familiar e vida pessoal. Seu senso de valor próprio é aumentado agora para que você seja livre e tenha forças para reinventar este setor da vida. Reconhecimento de sonhos pessoais e talentos ocultos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Júpiter, seu regente, recebe aspecto harmônico de Urano. Você está em um momento muito criativo e expansivo. Sua força pessoal e emocional lhe facilita enxergar o mundo à sua volta com mais inovação, flexibilidade e senso de valor. Busque comunicar o que diz sua sensibilidade e também seu senso de valor próprio. Expansão pessoal criativa.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, homeopatia, florais, cinesiologia aplicada, massagem ayurvédica, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.