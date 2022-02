Cura: conheça o festival que colore a paisagem da capital mineira

Painel em produção da multiartista Mag Magrela, Avenida Bias Fortes (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) “Encruzilhada de diversos caminhos, afetos, culturas e experiências”, é como a organização do Circuito Urbano de Arte (Cura) define a Praça Raul Soares, no centro de Belo Horizonte. O local é destino – ou passagem – de milhares de belo-horizontinos todos os dias.









Considerado um dos maiores festivais de arte pública do Brasil e concebido por mulheres, em sua primeira edição presenteou Belo Horizonte com seu primeiro circuito de pintura ao criar o primeiro mirante de arte urbana do mundo.





Em 2022, o Cura propõe outros percursos e mapas. “Em sua 6ª edição, segue em direção a um novo ambiente de imersão em arte pública: a Praça Raul Soares”, descreve a organização em seu site oficial.





Desde quinta-feira (17/2), dando seguimento à programação que começou no último dia 14, a multiartista Mag Magrela se soma ao grupo de artistas convidados. Em um painel na Avenida Bias Fortes , ela traz suas formas femininas singulares e pincela cores em mais um prédio central.





Relembre as outras edições

2017: Com intervenções nas laterais cegas de quatro prédios na região central de Belo Horizonte, os painéis chegaram a 50 metros de altura e 37 metros de largura. A primeira edição do festival teve a participação dos belo-horizontinos Thiago Mazza e Priscila Amoni, a dupla Acidum Project, de Fortaleza, e a artista espanhola, Marina Capdevilla. A exibição gratuita de filmes na Rua Sapucaí e rodas de conversa também fizeram parte da programação.

Edição Cura 2018 coloriu a região central de Belo Horizonte (foto: Área de Serviço /Divulgação )





2018: A programação gratuita com palestras, oficinas e mostras de cinema compuseram as duas semanas de festival. A edição teve a participação de 21 artistas do grafite de raiz. De Belo Horizonte, nomes como de Criola e Comum se somaram ao grupo de artistas nacionais e internacionais convidados.





2019: Em um novo olhar sobre o Bairro Lagoinha, o Cura inaugurou mais um mirante para a galeria a céu aberto de arte urbana. A edição incluiu a pintura não só de prédios, mas também de muros e estabelecimentos comerciais. Ao todo, foram 11 obras de arte pública e 11 dias de programação. As obras foram assinadas por Elian Chali, da Bahia, Luna Bastos, do Piauí e outros artistas belo-horizontinos. Vivências artísticas também fizeram parte da programação.

Edição Cura 2019 inaugurou o segundo mirante de arte urbana da cidade (foto: Fred Bottrel/EM)





2020: Por conta da pandemia, o Cura 2020 teve parte de sua programação realizada de forma online. Nesta edição, a curadoria defendeu a resistência por meio da arte e cuidado com as pessoas, afetos e natureza. Desta vez, foram pintadas 4 empenas no hipercentro da cidade, pelas mãos dos artistas Diego Mouro, Robinho Santana, Daiara Tukano e da belo-horizontina Lídia Viber.





2021: Em uma edição que evocou a força das águas do Rio Amazonas e energia da floresta. A edição teve como convidados o mineiro Ed-Mun, que coloriu o edifício Paula Ferreira; o Coletivo MAHKU, que trouxe para a capital a força de seu povo guardião da floresta; o Coletivo Viva JK e os artistas internacionais Shipibo-Conibo Sadith Silvano e Ronin Koshi. Fez parte da programação, ainda, uma tarde de imersão junto aos povos Huni Kuin, Shipibo, Marajó, Pataxó, Kambiwá, Quechua, Aymara e Aranã na Raulzona.



Em 2021, o Cura levou para as ruas de Belo Horizonte a força da floresta Amazônica e dos povos originários (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

