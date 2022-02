Horóscopo do dia (18/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol em Peixes

O Sol entra no signo de Peixes. Os próximos 30 dias são marcados pela consciência de nossa sensibilidade, de questões emocionais pessoais e coletivas, de busca por iluminação espiritual, arte e transcendência. Este Sol vibra na sensibilidade, no uso do magnetismo, na caridade e em temas mais universais.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O Sol em Peixes marca o começo do final de seu ciclo anual (falta por volta de um mês para seu aniversário). Este é um período que lhe pede maior recolhimento, meditação, oração e análise psicológica. Não se afobe em querer que as coisas aconteçam, esta é a reciclagem final antes do novo ciclo. Acalme-se e flua, permitindo a reciclagem dos velhos conteúdos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe estimula às relações sociais, ao amor pelo coletivo, pelo planeta e causas sociais e ambientais. Seu amor e caridade serão maiores para com todos e será um bom período para se fazer algo que seja bom para a coletividade. Permita o fluxo do amor pelas pessoas, grupos, causas e pelo planeta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe trará consciência de sua carreira, atuação no mundo, autoridade, papel de mãe/pai e também de como direcionar sua vida. Todas estas instâncias carecem de entrega, fluidez emocional e um senso de conexão espiritual para funcionarem bem. Se entregue com consciência aos deveres. Fluidez emocional abrindo portas no mundo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe conecta à sua fé profunda. Sua entrega será mais mística e fluida. Também há um maior senso de aventura e fluidez neste período que lhe pede romper com limitações (mas cuidado com os exageros). Consciência de seu eixo ético, princípios e crenças em alta. Viver com otimismo e entrega. Período para se entregar às novas possibilidades.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz maior consciência de sua sexualidade, capacidade de compartilhar, bens e valores conjuntos e de tudo aquilo que é emocional e oculto. Viva esta área da vida com fluidez, entrega espiritual e sensibilidade. Sua capacidade de mobilizar energias estará forte agora. Necessidade de se transformar e permitir uma reciclagem de si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz consciência das relações e parcerias. Terá um olhar mais voltado ao outro. Busque ter mais empatia e sensibilidade no contato humano. Consciência da necessidade emocional de se ter outra pessoa à sua volta. Mais afeto e auxílio para com todo tipo de parceria. Busque o sentido das relações em sua vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz consciência de seus afazeres materiais, rotinas, saúde e trabalho. Tudo isso carece de um tom de sensibilidade, espiritualidade, arte e refinamento. Se entregue ao serviço útil com entrega e fluidez. Práticas alternativas e energéticas serão excelentes para sua saúde agora. Busque colocar amor e consciência em toda tarefa que for realizar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe mobiliza na sua criatividade, fluidez de personalidade, carisma, romance e senso de amor próprio. Bom período para cuidar de sua imagem e trazer mais alegria, diversão e espontaneidade para sua vida. Expresse mais sua sensibilidade com confiança e flua com a vida. Ocorre forte mobilização de sua consciência e do uso de seu poder pessoal e emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior necessidade de introspecção e entendimento das próprias emoções. Haverá maior clareza para se entender e processar questões pessoais e/ou familiares. Conexão com raízes, sensibilidade e poder magnético. Viva este período com riqueza emocional e se abra para doar-se. Consciência das necessidades pessoais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe mobiliza na esfera racional e intelectual, mas será preciso que a intuição e a sensibilidade auxiliem neste processo. Busque não somente entender algo, mas ter uma visão mais ampla e sábia. Sua comunicação será mobilizada por uma amorosidade e senso de compaixão. Perceba o seu entorno com mais compaixão e amor universal.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe mobiliza na consciência do mundo material e de sua vida financeira. Busque usar de sua sensibilidade para aumentar seus ganhos. Se permitir a fluidez emocional interfere diretamente na sua prosperidade. Também estará mais ligado aos prazeres sensoriais e seus valores e talentos. Consciência da capacidade de mobilizar o material pelo campo emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Feliz aniversário!!! O Sol retorna para a posição em que estava no seu nascimento e isto traz o começo de um novo ciclo, além de muita consciência de si mesmo. Vibre nas melhores qualidades de seu signo: compaixão, amor universal, transcendência, conexão espiritual e artística. Este novo ciclo lhe trará importantes novidades e novos começos.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.