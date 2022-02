Horóscopo do dia (15/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Confrontando limites e avaliando caminhos

A oposição da Lua em Leão com Saturno em Aquário nos traz a necessidade de confrontar os limites e a maturidade nas relações, mas tendo um tom de irreverência e abertura ao novo. Já a quadratura do Sol com o Eixo Nodal nos pede avaliação consciente dos rumos que estamos levando a nossas vidas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua força de iniciativa pessoal é aumentada pela posição lunar. Todavia, deve estar atento aos limites dos outros. Nem sempre nossos esforços e visões pessoais são as melhores para os outros. Você é chamado agora a viver mais seu senso de valor pessoal e isto pode lhe trazer consciência de que nem todos devem lhe acompanhar no seu caminho pessoal. Busque ter discernimento das relações agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A necessidade de pertencimento, família e acolhimento se faz intensa pela posição lunar. Todavia, deve se lembrar que precisa ter sua autoridade e senso de limites nestes contextos, evitando manipulações e ressentimentos. Seu caminho agora é o da busca de si mesmo e terá mais consciência que muitas vezes isso lhe pede mais autonomia e diferenciação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A posição lunar lhe estimula a comunicação, leveza e flexibilidade. Todavia, você é lembrado que isso não pode ser sinônimo de desvio ético ou de princípios. Sua comunicação é amadurecida e lapidada para que seja mais bem expressa. Há um caminho de busca emocional e/ou espiritual que lhe faz questionar todas as suas escolhas de vida e visões de mundo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A posição da Lua, sua regente, lhe traz grande enraizamento em si mesmo e nos seus valores. Todavia, você é lembrado que deve se comprometer com as mudanças, reavaliações profundas e também ter mais disciplina na troca com os outros. Seu caminho agora envolve se abrir mais para os grupos, amizades, mas há uma reavaliação de sua condição emocional ao se envolver neste sentido.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe instiga sua subjetividade e amorosidade. Todavia, é confrontado com os limites que devem existir nas relações. Nem todos tem de te aceitar ou gostar de você e isto é uma lição dura, mas necessária. Momento de amadurecer as parcerias. Seu caminho é o de crescer e concretizar suas ambições e você deve avaliar sua independência e se não tem requerido muito dos outros e/ou do meio familiar.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A posição lunar lhe traz mais conexão com suas esferas psíquicas, subconscientes e emocionais. Todavia, você é relembrado que tem um mundo material e tarefas a cumprir. Busque lapidar suas emoções e buscar pragmatismo equilibrado. Há um caminho de expansão proposto a você agora, mas que deve ser avaliado com objetividade e realismo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A posição lunar lhe instiga a se envolver com os movimentos coletivos, amizades e grupos. Todavia, você é lembrado que precisa se expressar mais na sua autoridade e definindo limites justos para que as relações humanas funcionem verdadeiramente. Seu caminho agora é o da transformação e aprofundamento emocional e você deve avaliar se está se expressando de acordo com o que é real e não sob aparências.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A posição lunar atual lhe conecta aos seus deveres, compromissos, trabalho e autoridade. Todavia, deve se lembrar de respeitar seus limites pessoais e emocionais. Busque dar a devida importância aos seus sentimentos e vida pessoal. Há um caminho da vida de relações lhe chamando, mas você deve avaliar se está usando suas emoções e instintos de maneira saudável ou apenas vivendo o superficial.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A posição lunar lhe conecta agora com a necessidade de expansão, rompimento, aventura e novidades. Todavia, é confrontado com a própria racionalidade e objetividade das coisas. Busque analisar seus desejos e impulsos sob uma ótica mais racional e madura. Seu caminho de vida é o da realização material, trabalho e pragmatismo, mas deve analisar isto mais racionalmente e sem paixões excessivas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A posição lunar lhe instiga emoções profundas, desejo sexual, afetividade e intensidade. Todavia, é confrontado pelo senso de realismo e pragmatismo de seu regente, Saturno, que lhe pede que tenha mais os pés no chão. Há um caminho para você de mais expressividade e autenticidade, mas deve analisá-lo com realismo e objetividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A posição lunar lhe abre muito agora a sensibilidade para as relações e a criatividade envolvida nisto. Todavia, deve se lembrar que Saturno, seu regente, faz oposição a esta Lua e você deve pensar no compromisso para consigo mesmo, entendendo até onde vão os seus limites. Há um caminho de abertura emocional e afetividade para você, mas que deve ser mediado a partir da consciência de si mesmo e de sua individualidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A posição da lua lhe traz enraizamento e necessidade de trabalhar, servir e se conectar ao campo material. Todavia, deve se lembrar que está num processo de limpeza e depuração emocional e que não deve passar por cima disto com excessos materiais. Seu caminho lhe pede mais flexibilidade e razão, mas deve analisar isto sob as luzes da intuição e espiritualidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.