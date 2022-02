Horóscopo do dia (14/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente futurista, justa e sábia

Mercúrio entra em Aquário, fazendo a mente mais aberta, rápida, futurista e inventiva. Estamos mais ligados mentalmente às questões coletivas e comunicação em massa. Pallas entra em Áries, nos trazendo a sabedoria no uso da individualidade e força pessoal. O sextil entre eles nos traz a sabedoria de comunicar e agir com sabedoria, estratégia e senso de justiça.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta para as questões do coletivo, para a comunicação em massa. Terá maior necessidade de estar informado e interagindo com o mundo à sua volta. Todavia, Pallas entra no seu signo (solar ou ascendente), o que lhe traz grande sabedoria em saber direcionar bem sua energia no nível pessoal. Abertura ao coletivo, mas sem perder a si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta agora para as muitas possibilidades de inovação na carreira. Comunique-se e mostre sua identidade profissional única e inovadora ao mundo. Mentalidade pragmática, porém inovadora. Há também uma forte fonte de sabedoria emocional se expressando agora, esteja aberto a escutar para facilitar o direcionamento de sua vida profissional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, entra no dinâmico, elétrico e inovador signo de Aquário. Sua mente pede expansão, abrir a cabeça para novos horizontes e possibilidades. Estará pensando mais em termos de fé, conhecimento superior, filosofia e tudo aquilo que lhe engrandeça as capacidades intelectuais. Há também sabedoria ligada aos grupos e movimentos coletivos lhe facilitando o processo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente permeia a região emocional mais profunda, lhe pedindo esclarecimento e um olhar mais frio e analítico. Busque entender suas questões emocionais com mais racionalidade. Há sabedoria em exercer sua autoridade e senso de limites e isto lhe facilita explorar o terreno das emoções, sexualidade, morte e renascimento de maneira segura e realista.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio na sua área dos relacionamentos lhe pede mais flexibilidade, comunicação e cabeça aberta na troca com o outro. Busque escutar tanto quanto falar. Possibilidades e diversidade lhe instigam nas relações. Há sabedoria ligada ao seu eixo ético, princípios e senso de expansão lhe facilitando fazer escolhas e se comunicar com os outros.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, entra em sua área natural de Virgem, lhe pedindo análise pragmática, cuidados com o trabalho, organização e com o funcionamento otimizado do mundo material. Sua força de trabalho, em especial pelos dons intelectuais, está em alta. Há profunda sabedoria emocional agora que lhe auxilia a trazer renovações no plano material.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente lhe pede que sua voz seja ouvida, falar mais a partir do ponto de vista pessoal. Dizer aquilo que manda sua consciência será fundamental. Busque ter alegria e expressar seu lado mais lúdico e divertido. Há agora sabedoria em se relacionar, mas com um tom autêntico e honesto. Busque comunicar aos outros aquilo que seja realmente essencial.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta para dentro, para a exploração emocional, que deve ser objetiva e fria de acordo com o colorido aquariano. Busque comunicar aquilo que sente sem reatividade, usando os dons racionais. Há sabedoria pragmática, crítica e realista se expressando agora e isto lhe facilita o entendimento e processamento emocional com um tom objetivo e realista.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Mercúrio lhe traz agora maior curiosidade e fome de aprendizado. Busque novas informações, novas fontes e pontos de vista. Excelente para inovar e avançar em qualquer campo de estudo. Comunicação direta e audaciosa. Há sabedoria em se expressar fiel a si mesmo e isto se reflete no campo da comunicação como honestidade e irreverência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta agora para a vida prática e financeira. Estará buscando alternativas e estratégias que lhe possibilitem inovação e expansão neste setor. Busque divulgar seus talentos e inovar nos investimentos. Entendimento do plano material. Há sabedoria emocional e instintiva que lhe será aliada no direcionamento das questões materiais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais curioso, flexível, falador e divertido. Sua mente está num período de intensa atividade, busca por novas informações e contatos. Busque alegria e adaptabilidade. Busque enxergar as possibilidades e alternativas do momento. Há sabedoria no terreno mental lhe facilitando o processo

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Mercúrio agora lhe pede expressão da sua sensibilidade, senso artístico e de tudo aquilo que transcende o mundo material. Mas lembre-se de entrar com objetividade neste terreno, enxergando sua subjetividade com tom analítico. Há sabedoria ligada ao seu senso de valor próprio e materialismo que facilita trazer o processo para o campo do pragmatismo.

