Horóscopo do dia (13/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Energia criativa

Começa hoje a conjunção entre Marte e Vênus, que durará até o final do mês de março. Planetas que são polaridades opostas e trazem grande energia criativa quando conjuntos. No signo de Capricórnio, trazem a possibilidade de concretização de objetivos materiais, profissionais e estruturais. Momento fértil que abarca tanto a ação quanto o senso de valor.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Marte, seu regente, anda agora junto de Vênus. Há uma explosão criativa para você em termos de trabalho, carreira, autoridade e ambições. Busque colocar o foco na ação criativa e em como pode concretizar seus objetivos em longo prazo. Fertilidade na maternidade / paternidade. Imagem profissional carismática, equilibrada e evidente.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Vênus, sua regente, anda agora junto de Marte. Há grande energia criativa que lhe possibilita concretizar grandes voos, planos e objetivos. Terá mais garra e força de vontade para expandir seu senso de valor e negócios. Sua fé será intensa, servindo de base para crescimento e colheita de frutos. Viagens também podem trazer boas energias e vivência amorosa.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A união criativa de Marte e Vênus se dá no seu terreno afetivo e sexual, o que mostra que você estará bem mais disposto a se relacionar e trocar. Terá um equilíbrio entre dar e receber, agir e aguardar. Questões emocionais profundas tendem a se equilibrar sob esta boa conjunção. Busque resignificar bens conjuntos, amores e sexualidade, se permitindo esta transformação.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A união criativa de Marte e Vênus se dá no seu terreno das relações. Este é um momento propício para se apaixonar, buscar um bom par e se reinventar. Mas lembre-se que o signo de Capricórnio lhe pede que isso seja feito de maneira realista e com reais limites. Você terá um misto de ação e receptividade que lhe trará benefícios nas relações como um todo.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A união criativa de Marte e Vênus se dá no seu terreno material. Estará cheio de energia para trabalhar, ser útil e prosperar. Será aguerrido no trabalho, mas também com senso de cooperação e valor próprio. Use do excelente momento para reequilibrar sua saúde e rotinas. Energia amorosa aplicada ao bem e a algo de útil no mundo.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A união criativa de Marte e Vênus se dá no seu terreno de poder pessoal e criatividade. Estará mais aberto a se expressar com equilíbrio das polaridades. Também maior aventura e possibilidades de romances, assim como uma vibração amorosa nas relações. Terá o equilíbrio certo entre agir e esperar. Busque liberar esta criatividade com hobbies e atividades que lhe tragam alegria e bem estar.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, anda agora junto de Marte. Você terá agora mais força no terreno emocional, familiar e pessoal, mas sem perder sua natural diplomacia e capacidade de se relacionar. Momento fértil na vida pessoal. Busque viver o amor e sua vida privada com alegria. Possibilidades no lar, família, casamento e busca por seus próprios caminhos.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Marte, seu regente, anda agora junto de Vênus. Sua esfera mental e comunicativa estará muito fértil. Intensa energia para dedicar aos estudos, trazer ideias inovadoras e se comunicar de maneira tanto assertiva quando diplomática. O amor e romance podem estar em seu entorno. Momento que facilita escolhas equilibradas e visões de vida mais justas.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A união criativa de Marte e Vênus se dá no seu terreno material e financeiro. Este será um excelente período para potencializar seus lucros, gerar renda e trazer conforto e benefícios. Busque também vivenciar os prazeres materiais com equilíbrio. A força do seu valor próprio se expressa agora muito claramente. Valorize a si mesmo e aja de acordo.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A união criativa de Marte e Vênus se dá no seu signo (solar ou ascendente) e isto lhe traz grande potencial criativo. Estará expressando bem suas polaridades masculina e feminina, trazendo um misto de assertividade e brandura, amor e individualidade. Estará direcionando mais a vida conforme seu próprio ritmo e de maneira mais ousada.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A união criativa de Marte e Vênus se dá no seu terreno subconsciente e espiritual. Forças criativas subconsciente conspiram ao seu favor, lhe renovando o ânimo e as possibilidades. Busque entender o lado mais sutil de sua vida, entendendo que a força para mudar o material vem do espiritual. Fertilidade no campo da espiritualidade trazendo bons resultados.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A união criativa de Marte e Vênus se dá no seu terreno das amizades, grupos e coletividade. Terá muito mais energia para fazer acontecer objetivos em comum, projetos sociais, projetos online, trabalhos pelo planeta, etc. Suas relações de amizade serão intensas. Pode haver mesmo uma linha tênue entre amizade e romance. Relações humanas florescendo.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.