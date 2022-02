Horóscopo do dia (12/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Comunicação verdadeira

O trígono do Sol em Aquário com Lilith em Gêmeos nos traz consciência facilitada de questões comunicativas que foram suprimidas e facilidade em expressar isto de maneira saudável. Busque entender as frustrações ligadas aos relacionamentos e vida social, entendendo onde deixou de expressar o que é verdadeiro. Energia comunicativa forte e cheia de magnetismo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz grande consciência da necessidade de ser honesto na comunicação. Questões não resolvidas, não faladas ou enganosas pedem confronto honesto. Seu uso da autoridade está em evidência e lhe permite clarear situações confusas. Aquilo que não foi falado pede expressão, mas lembre-se do tom maduro, objetivo, justo e realista.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz necessidade de uso da autoridade para se comunicar com honestidade. Em especial nas questões de carreira, trabalho e dinheiros será preciso transparência e objetividade. Lembre-se de ter firmeza no seu eixo ético e focar em valores verdadeiros. Busque também ser honesto quanto às suas frustrações materiais e profissionais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Lilith no seu signo (solar ou ascendente) traz à tona agora questões mais ocultas de si mesmo, assim como possíveis erros, medos e mau uso da fala. Há hoje forte força de fé, ética e de possibilidades curativas neste sentido. Busque reconhecer seus erros e se reconectar com seu próprio eixo. Transformações profundas se processam e lhe serão muito benéficas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz consciência de emoções profundas e de questões subconscientes que podem ser frustrantes. Busque ter honestidade para consigo mesmo. Questões da fala e comunicação, em especial nas parcerias, precisam ser transformadas, levando em conta uma comunicação verdadeira e sem máscaras. A Lua está no seu signo, facilitando que você escute a si mesmo e expresse sua real sensibilidade e vulnerabilidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede honestidade e amadurecimento nas relações. Muitas vezes algumas verdades duras e difíceis precisam ser abordadas para que haja cura e o céu de hoje facilita o processo. Em especial nas amizades, grupos e no amor, será preciso dizer o que é necessário, mas isso pode e deve ser feito sob um tom mais frio, objetivo e racional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe faz mais consciente de frustrações ligadas ao trabalho, figuras de autoridade, pais, compromissos, rotinas e saúde. Estes temas são mobilizados e você deve ser honesto para consigo mesmo, se comunicando a partir do seu centro de consciência. Seja honesto para com suas frustrações materiais e use do poder de agora para começar a redirecionar o que for preciso.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz consciência daquilo que não se arriscou, das vontades suprimidas, das aventuras não realizadas ou da fé não vivenciada. Busque ter clareza de todos estes temas, buscando sair das suas zonas de conforto e buscando as reais mudanças. Expresse e professe sua fé com realismo e racionalidade. Busque mudanças e planos futuros realistas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Estará mais consciente agora de frustrações de partilha, sexuais, emocionais, energéticas e/ou familiares. Busque entender com maturidade se não se deixou invadir ou invadiu em demasia. Há um amadurecimento emocional que lhe permite curar e reequilibrar as energias de comunhão. Permita honestidade com racionalidade na comunicação afetiva e emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz necessidade de maior honestidade na comunicação com parceiros e na vida social. Você tende a ser otimista e bem humorado, mas também é preciso abordar temas que podem causar desconforto, mas que são importantes. Mentiras ditas por você ou pelos outros podem pedir retratamento e cura pela comunicação do que é real.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz maior consciência de pontos de frustração ligados ao mundo material. Em especial questões ligadas à saúde, rotinas, métodos, trabalho e afazeres. Busque ter clareza na comunicação no trabalho, tendo seu senso de valor pessoal como base. Se há dificuldades na saúde, há grande força curativa para reverter a partir do confronto honesto com as causas do problema. Honestidade emocional, material e regenerativa.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz muita consciência de si mesmo e de quem você é profundamente. Por mais que tenha racionalizado a si mesmo, você também é toda sua profundidade de sentimentos. Busque reconhecer onde se frustrou no uso do poder pessoal, onde não se colocou como prioridade e use deste magnetismo para se amar e abarcar a expressão de seu todo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz consciência de frustrações no campo pessoal, familiar, emocional e/ou espiritual. Será preciso ter um olhar honesto para tais questões. Você está depurando suas questões subconscientes e isto pode lhe fazer agora se deparar com dificuldades do passado, familiares e ancestrais. Mas tudo isso agora está com grande potencial para se curar.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.