Feriados marcam o tempo do amor na série romântica 'With love'

"With love" é aposta do Amazon Prime na seara da comédia romântica (foto: PRIME VÍDEO/DIVULGAÇÃO)





Dois irmãos à procura do amor. Esse é o mote da série “With love”, recém-chegada ao Amazon Prime Video. Com cinco episódios, a produção acompanha Lily (Emeraude Toubia) e Jorge Jr. (Mark Indelicato), jovens da família mexicano-americana Diaz, durante diferentes feriados: Natal, ano-novo, Dia dos Namorados, Independência dos Estados Unidos e Día de los Muertos, a data comemorativa mais popular do México.













Criada por Gloria Calderón Kellet, responsável pelo bem-sucedido revival de “One day at a time” (2017), “With love” dá um bom espaço aos coadjuvantes. Um deles é o casal Sol (Isis King), ela uma oncologista trans que começa um relacionamento sério com o médico Miles Murphy (Todd Grinnell).





O outro casal de destaque é formado pelos pais de Lily e Jorge Jr., Jorge (Benito Martinez) e Beatriz (Constance Marie). O casamento de décadas é reavaliado quando uma infidelidade entra em cena, fazendo com que o drama se instale. Procurando fugir dos estereótipos de personagens latinos, asiáticos e trans, a série fala de relacionamentos com doçura e bom humor.





“WITH LOVE”

A série, em cinco episódios, está disponível no Amazon Prime Video