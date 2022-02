Horóscopo do dia (10/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Comunicação e sensibilidade

A Lua Crescente entra em Gêmeos, nos trazendo mais leveza e flexibilidade emocionais. Busca por aprendizados, mobilidade e comunicação. A quadratura a Júpiter em Peixes, porém, nos relembra que é preciso escutar nossa sensibilidade primeiro, meditando e refletindo antes de comunicar ou agir.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções lhe pedem expressão e verbalização. Todavia, será preciso primeiro uma boa dose de meditação e meditação filosófica antes de verbalizar o que seja. Busque escutar sua voz interior para falar com sabedoria. Esteja atento a emoções enganosas ou decisões tomadas sem muito critério. Se permita digerir suas ideias e processar antes de agir.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua conexão emocional com o mundo material, posses e finanças está alta. Todavia, deve tomar cuidado para não superestimar suas possibilidades agora. Cuidado com gastos impulsivos; analise se realmente algo é necessário ou apenas um desejo passageiro ou extravagante. Também na comunicação dos seus valores pessoais, medite primeiro.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe desperta a subjetividade e necessidade de se expressar emocionalmente. Todavia, deve também estar atento ao seu senso de profissionalismo e compromissos externos, mas buscando equilíbrio entre essas duas partes da vida. Cuidado para não superestimar suas emoções e se deixar levar pela inconsequência.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, lhe leva a ter mais comunicação com suas facetas subconscientes, sonhos, espiritualidade e emoções sutis. Todavia, será preciso fazer tudo isso sob parâmetros bem definidos e uma linha de ação clara, evitando distorções e fantasias. Busque sempre o teor racional e objetivo aqui, buscando compreender tudo sob a luz da razão.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Há agora forte conexão emocional com as pessoas, grupos, amizades e/ou causas. Todavia, deve também estar atento às suas emoções mais profundas e instintos. Muitas vezes o silêncio pode lhe poupar desgastes desnecessários. Busque entender suas emoções, mas também moderá-las, lembrando de amadurecer as relações sem reatividade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua conexão com carreira, trabalho e compromissos está alta. Todavia, deve tomar cuidado para não se entregar de maneira passional, sem critérios ou ainda ter reações emocionais descabidas, em especial com figuras de autoridade. Busque ponderar bem o quando vivencia o trabalho, se dando o justo tempo para descanso, reflexão e lazer.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Há forte ímpeto para expandir, quebrar barreiras e buscar novidades. Todavia, você também precisa estar atento aos detalhes, resoluções práticas e pormenores, evitando ações impulsivas desastrosas. Sua conexão emocional está poderosa e transformadora, mas lembre-se de se moderar para fazer tais transformações da melhor maneira.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua conexão emocional está profunda. Você está se comunicando com facetas profundas de si mesmo. Todavia, deve ter consciência de sua luz, essência e criatividade, evitando cair em estados negativos. A conexão afetiva e sexual também está intensa, mas cuidado com excessos prejudiciais ou enganosos. Busque racionalidade e equilíbrio nas interações.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções lhe conectam aos outros e necessidade de interagir, em especial expressando suas emoções. Todavia, pode estar enxergando sua subjetividade de maneira exagerada e aumentada, trazendo excessos emocionais descabidos. Busque ter muito pragmatismo e os pés no chão, analisando com calma antes de expressar o ímpeto emocional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua subjetividade e conexão emocional se voltam muito para o trabalho, tarefas rotineiras, cuidado com saúde e andamento da vida material. Será preciso cuidado, já que um possível excesso de ideias junto desta subjetividade possa lhe atrapalhar o andamento mais objetivo da vida. Busque sintonizar sua essência, sua luz interior, antes de tomar decisões.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua segurança emocional virá agora de ser você mesmo, conectado ao seu poder pessoal. Todavia, será preciso moderar estas emoções com um tanto de senso pragmático e realista. Busque estar em paz com seu senso de valor próprio, reconhecendo a si mesmo com tranquilidade e razão. Busque o amor dentro de si, ele é capaz de curar as todas as feridas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua conexão com suas emoções pessoais, lar, família e passado está alta. Todavia, há muita subjetividade de sua parte e isto poderia se canalizar em uma visão excessivamente emocional e enganosa. Seu maior aliado agora é seu senso de razão e objetividade. Enxergue tudo sob as lentes mais racionais e realistas para usar bem deste potencial emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, cinesiologia aplicada, homeopatia, massagem ayurvédica, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.