Horóscopo do dia (09/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ceres entra em Gêmeos, fazendo com que tenhamos mais cuidado, disciplina e trabalho a tudo que tange comunicação. Momento para se lapidar arestas comunicativas. Busca por informações e entretenimento que sejam realmente nutritivos e relevantes. Necessidade de flexibilidade ao se lidar com tarefas materiais e rotineiras.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este momento lhe pede lapidação e cuidado com comunicação e setor mental. Busque selecionar bem aquilo que lhe alimenta no campo mental. Busque boas leituras e comunicações relevantes. Necessidade de aperfeiçoamento e lapidação de ideias e estudos. Busque ter rotinas de estudo e lembre-se que o aprendizado é uma construção diária.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Momento de cuidar e lapidar arestas na área financeira e material. Busque ter racionalidade e pragmatismo neste setor da vida, selecionando, reciclando e organizando suas posses, valores e talentos. Também é um excelente momento para se ter mais leveza na vivência dos prazeres materiais, em especial a alimentação, que pode ser tanto saudável quanto prazerosa.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede mais cuidado prático para consigo mesmo, se nutrir daquilo que lhe faz único e também de sua iniciativa. Este período será um tanto mais pragmático e demandando que você se cuide e aos demais em termos práticos. Vivência do arquétipo de “mãe terra”, mas dentro da leveza, alegria e bom humor de seu signo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Momento para cuidar do espiritual e da saúde psíquica. Busque práticas e rotinas que lhe conectem à sua espiritualidade, tais como meditação, oração, terapias energéticas, etc. Também trabalho prático no psiquismo para limpar e reorganizar as emoções e questões subconscientes. Comunicação com o lado sutil da vida em alta, pedindo respaldo prático.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este posicionamento lhe pede mais cuidados práticos em torno de coletividades, amizades e projetos sociais e humanitários. Estará muito mais prático, acolhedor e generoso neste sentido. Busca por melhorias e acolhimento para com todos. Trabalhos que envolvam grupos podem gerar bons frutos, lembrando que a comunicação clara se faz necessária aqui.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ceres lhe pede disciplina e cuidados práticos no trabalho e carreira. Você estará ainda mais meticuloso, pragmático e cuidadoso neste setor. Busque dar o melhor de si, servindo de ponto de apoio para os demais a partir de sua visão prática. O papel de mãe/pai provedor também será forte neste período, auxiliando os demais em suas demandas práticas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Momento para se nutrir de fé, planejamentos futuros e visão ampla da vida. Busque trazer sua fé para o terreno mais palpável e realista. Práticas que exprimam sua fé ou então visão de mundo serão proveitosas. Também será importante lapidar alguns objetivos futuros, refinando o que realmente deseja alcançar. Seja flexível e busque o melhor a se alcançar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O momento pede cuidados e pragmatismo nas emoções profundas e sexualidade. Busque lapidar as arestas das emoções a partir de um entendimento racional, leve e pragmático. A necessidade de se nutrir a partir da troca emocional profunda e/ou sexual será maior. Maturação emocional e sexual despertando novos potenciais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este momento traz um lapidar das arestas na esfera das relações. Busque pragmatismo e realismo ao se lidar com o outro. Rotinas e tarefas em conjunto são muito beneficiadas por este trânsito. Também é um período que facilita uma melhoria na comunicação com o outro e no amor romântico. Saber viver um dia de cada vez nas relações.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Ceres lhe pede cuidado com rotinas e saúde. Busque organizar sua vida material e como lida com tarefas e cuidados com o corpo. Use da racionalidade e flexibilidade geminianas para se adaptar ao melhor funcionamento material. Escute seu corpo e suas mensagens. Momento de muito trabalho e várias possibilidades no plano físico e material.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este momento lhe pede lapidação das arestas de si mesmo e sua expressão criativa. Busque entender e expressar o seu melhor. Também seu lado provedor está em intensa expressividade. Amorosidade para com filhos e projetos criativos. Nutrição que vem dos romances, aventuras e expressões genuínas de si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Ceres lhe traz necessidade de mais rotina e pragmatismo no lar, na vida íntima e na organização de seu espaço pessoal e emoções. Busque reorganizar seu espaço pessoal, trazendo mais leveza e limpeza. Cuide bem também de suas emoções pessoais, lar, família e relações íntimas. Reorganização emocional com pragmatismo e racionalidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, cinesiologia aplicada, homeopatia, massagem ayurvédica, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.