Jornalista transforma em livro suas reflexões sobre a pandemia

Autora de livros-reportagem como "A voz do Alemão" (com Rene Silva), Sabrina Abreu escreveu pela primeira vez na forma de versos

A jornalista mineira radicada em São Paulo Sabrina Abreu lança neste mês de fevereiro o livro "Parece pausa, mas é travessia", nascido de uma reunião de notas escritas por ela durante a pandemia em suas redes sociais. O título faz referência à circunstância da crise sanitária mundial.

Sem lançamento presencial, devido ao recrudescimento da pandemia, o livro é a primeira empreitada da jornalista no mundo dos versos. Autora de "A voz do Alemão" (Editora nVersos, 2013), escrito em parceria com o jornalista comunitário carioca Rene Silva, e do romance "O último kibutz" (Simonsen, 2017), entre os seis títulos de romance e reportagem já lançados, Sabrina Abreu compilou aproximadamente 150 dos 400 versos publicados com a hashtag #notasisoladas no Instagram.