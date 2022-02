Horóscopo do dia (07/02): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação inovadora

O trígono de Marte em Capricórnio com Urano em Touro nos traz uma grande facilidade para inovar as estruturas materiais a partir de nossa iniciativa inusitada. Há respeito aos métodos tradicionais, mas com um toque de inovação. Ações impulsivas e pragmáticas que podem trazer bons resultados.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este é um excelente momento para agir em prol de sua carreira. Marte, seu regente, se encontra no ambicioso e pragmático signo da cabra. O trígono a Urano lhe favorece as inovações no setor material, lucros e talentos. Busque agir e trabalhar com diligência para potencializar seus ganhos. Inovações no trabalho podem trazer bons resultados.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Você tem passado por uma reinvenção de si mesmo e hoje estará bem mais audacioso nisto. Sua fé está fortalecida e lhe pede ação inovadora, expansiva e irreverente. Estará acreditando muito mais na sua capacidade e potenciais, devendo inovar a si mesmo com coragem, mas também pragmatismo. Se aventure e se permita ser mais e ir além.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua ação inovadora virá muito agora do campo emocional. Busque resolver suas questões subjetivas antes que elas queiram emergir. Há também necessidade de se libertar de emoções antigas, muito em especial aquelas ligadas à sexualidade, crises, bens conjuntos, morte, transformações, etc. Busque ter ação inovadora e realista para curar o lado emocional.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe pede mais irreverência e veracidade nas relações. Busque trazer as inovações necessárias às relações. As parcerias e o amor pedem um pouco mais de liberdade, cabeça aberta e abertura para novos conceitos. Ações em conjunto são muito beneficiadas agora. Esteja aberto à diversidade e amplitude das relações humanas, mas com pragmatismo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está num momento muito propício às transformações e evoluções em sua carreira, autoridade e imagem pública. Há hoje uma grande força de ação e trabalho que lhe impulsiona rumo a estas inovações cheias de valor e possibilidades. Busque trabalhar com afinco e saiba trazer a inovação aqui, mas sem perder o realismo e senso prático tão necessários agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O aspecto facilitado de Urano e Marte nos demais signos de terra (Touro e Capricórnio) lhe fortalece muito em seu senso de identidade e espiritualidade. Você está mais confiante na sua expressão criativa e nas muitas e diversas possibilidades para seu futuro. Busque agir mais de acordo com as novas visões de mundo que lhe chegam neste momento.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe facilita o sentido de diferenciação emocional e pessoal no âmbito familiar e do passado. Você está revolucionando suas emoções profundas e isto lhe permite um tanto mais de objetividade e pragmatismo ao se lidar com questões familiares e difíceis do passado. Mudanças de lar, de disposição emocional e de atitude facilitadas.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, recebe aspecto facilitado de Urano. Há agora grande facilidade para se comunicar de maneira mais livre e aberta com os outros, sem perder o realismo. Sua fala pode instigar o outro e vice versa. Busque se posicionar e esteja aberto às possíveis mudanças e melhorias que podem advir agora em sua vida amorosa e/ou social.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Momento muito propício para lucrar e melhorar sua vida material a partir de inovações no trabalho e métodos. Busque estar aberto às novidades que chegam e lhe possibilitam potencializar seus ganhos. Sua força de ação prática será grande. Busque estar aberto a fazer diferente para mobilizar sua vida material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande senso de individualidade e força pessoal. O aspecto a Urano lhe incita a ousar em sua expressão pessoal, sair das restrições e se mostrar muito mais diverso, ousado e inovador. Busque abraçar esse “novo eu” que está emergindo. Se permita agira com mais coragem e espontaneidade, além de realismo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz grandes revoluções e transformações no nível emocional e pessoal. Questões subconscientes emergem agora, lhe pedindo mudanças de sentimento, lar, relações pessoais e vida pessoal. Busque ser honesto para com aquilo que sente, abraçando sua força emocional e permitindo-se enxergar o que deve ser transformado dentro de si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Momento bom para irreverência e atitude nas comunicações. Há uma revolução de ideias se processando em você e isto lhe leva a agir com mais independência, individualidade e realismo nas relações humanas, grupos, amizades e contextos sociais. Busque estar com pessoas, mas sem perder sua individualidade. Comunicação ampla e enérgica, mas também prática.

Igomer Henrique é astrólogo há 16 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, cinesiologia aplicada, homeopatia, massagem ayurvédica, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística.